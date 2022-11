Poprvé nechal dceru doma: Leoš Mareš popsal, jak oslavil narozeniny Dary Rolins

Zdroj: Profimedia

Dara Rolins se svým partnerem Pavlem Nedvědem nedávno uspořádali společnou oslavu padesátých narozenin a na opulentní párty nechyběla řada celebrit včetně Leoše Mareše s manželkou Monikou. Slavný moderátor přiznal, že kvůli Daře poprvé nechal hlídat svou sedmiměsíční dceru Alex. Kromě toho prozradil, co zpěvačka chystá v tajnosti za velkolepý projekt na své jubileum.

Dara Rolins oficálně slaví narozeniny až sedmého prosince, jelikož měl ale Pavel Nedvěd padesátiny na konci srpna, rozhodly se hrdličky pro společnou oslavu.

Na párty na jachtě dostal pozvánku i Leoš Mareš, který dorazil se svou manželkou Monikou a kvůli události nechali úplně poprvé hlídat svou dceru Alex.

"Když jsme byli pozváni, říkali jsme si, jak to uděláme s dcerou. Dara byla velkorysá a řekla nám, že si můžeme vzít někoho na hlídání. To jsme nakonec nevyužili. Byla to první noc, kterou jsme strávili bez dcery. I Dara pak říkala, že jí je potěšením, že jejich oslava bude navždy první nocí, kterou jsme strávili bez malého dítěte. Trvalo to sedm měsíců," přiznal moderátor webu expres.cz.

Bude mít show jako Jennifer Lopez

Leoš Mareše a jeho manželku Moniku na oslavu nazvanou Grande 100 pozvala sama Dara Rolins, jelikož se v poslední době často vídají kvůli chystanému projektu.

"Dara připravuje neskutečnou, gigantickou věc k padesátinám. Je to zahaleno rouškou tajemství. Bude to něco obrovského, co Dary fanoušci nikdy nezažili. Spěla k tomu celý svůj život," prozradil Mareš, který přirovnal show Dary k velkolepému koncertu Jennifer Lopez na Super Bowlu a jejímu dokumentu Halftime.

"Něco podobného zažije Dara. Shodou okolností ten dokument o Jennifer Lopez začíná tím, že sfoukává svíčky na svém dortu a je jí padesát. Daře bude padesát 7. prosince a podobnou věc její fanoušci zažijí v té největší možné aréně, kterou máme. Bude to v lednu, nevím přesně datum, a bude tam Karel Gott, to můžeme slíbit. Bude to velkolepé a v lidech to zůstane navždy," láká Leoš fanoušky.

