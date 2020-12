Leoš Mareš a ženy: Než se stal ženáčem, modelkami se jeho lóže jen hemžilo!

Po rozchodu s Monikou si Mareš začal užívat, má rád hubené krásky a tak většina jeho partnerek se živila modelingem. První, kdo ho okouzlil byla Gabriela Dvořáková. Vztah drželi poměrně dlouho v tajnosti.

Verze Dvořákové je taková, že se s Leošem rozešla, protože chtěla velikou lásku a rodinu, což on v plánu neměl. Po rozchodu se Gábina chytila šance a otěhotněla s Václavem Noidem Bártou, ani tady to však nebyla láska až do smrti. Došlo dokonce i na svatbu.

Na modelku se totiž provalila nevěra, Noid si dokonce musel u své dcery dělat testy DNA, protože nebylo jasné, zda jejím otcem není náhodou plastický chirurg, který jeho ženě dělal nová prsa…