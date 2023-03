Leoš Mareš jako mašina na peníze: Za jak dlouho si vydělá 30 milionů?

Zdroj: Profimedia

Jak vydělat hodně peněz? Stačí mít dobrý Instagram. Své by o tom mohl vyprávět recitátor písní, někdejší král kožichů, lamač dívčích srdcí nultých let, v dnešní době moderátor a influencer Leoš Mareš. Tvrdou prací, svébytným humorem, pohotovostí a lidským přístupem se číslo jeho sledujících na Instagramu den ode dne zvyšuje a v současnosti čítá 1,1 milionu.

Toto na české poměry astronomické číslo dovoluje Leošovi si diktovat podmínky. Podle webu Zítřek si moderátor Evropy 2 za spolupráci řekne i 400 tisíc korun. Jaké to je vlastně být influencer? Lidé se rozdělují na dva tábory – ti, kteří tvrdí, že vyfotit se s pracím práškem a vyvěsit to na sociální sítě je otázka pěti minut a tzv. „rychlých prachů“. Pak jsou ti, většinou samotní influenceři, kteří ví, kolik za tím stojí práce, že klient si klade podmínky a „pětiminutovka“ to rozhodně není. Do které skupiny patříte vy? Je podle vás influencer zbytečné povolání?

Mareš není katalog na slevové kódy

Pro firmy je to jednoduchá reklama, často lidi zlanaří na tzv. „barterovou spolupráci“, to znamená, že člověk, který produkt propaguje, dostane firemní věci a nikoliv finanční odměnu. Lidé jsou také hákliví na to, když se profil jejich oblíbené celebrity promění na slevový katalog. S tímto je hodně konfrontována například Agáta Hanychová nebo Natálie Kočendová.

Toto ovšem není případ Leoše Mareše, který si svůj Instagram (rozumějte image) velmi opečovává. Propaguje věci, které má rád, používá a nebo věci, které se týkají jeho samotného, tedy lístky na koncerty, akce apod. U Leoše je také už velmi hezkou zaběhlou věcí tzv. „Dobroden“. Ten se odehrál zrovna nedávno, 29. ledna a moderátor a influencer dá za každého sledujícího jednu korunu na podporu něčeho dobrého.

„Nikdo Vás nenutí dát to na něco, k čemu nemáte vztah. Každého člověka oslovuje jiná část charitativního světa. Někdo přispívá na děti z dětských domovů, někdo na výzkum nemocí, někdo na pejsky, někdo na důchodce, ale každý s nějakou charitativní činností určitě sympatizuje. A když je Dobroden, nikdo vás nenutí poslat peníze na nějaké konkrétní místo. Volba je čistě na vás. Jen částka je daná. Za každého sledujicího jedna koruna na charitu,“ uvedl v popisku na svém Instagramu Leoš.

30 milionů lusknutím prstu

Leoš Mareš je muž mnoha talentů, vypadá to, že na co sáhne, to se mu povede. Již 25 let je moderátorem na Evropě 2, moderuje různé televizní show i soukromé akce, je zdatným influencerem, pořádá své vlastní koncerty a vystoupení… a to vše zvládá sám, bez manažera. A kolik si tak pro zajímavost vydělá za jeden vyprodaný koncert v O2 areně? „Nepořádá koncert na kratší straně, naopak má kolem sebe 360stupňový rozhled, a tak může prodávat celou plochu haly. Může prodat až dvacet tisíc vstupenek. To se pak dostáváme ke třiceti milionům, když je vyprodáno, za jeden večer,“ řekl v podcastu Ranní brífink HN reportér Michal Mareš.

Běžný člověk může jen obdivovat Leošův um vidět potenciál peněz tam, kde ho ostatní nevidí. Tak honem do kožichu, miliony už na vás čekají!