Porotce Superstar Leoš Mareš pobouřil ženy! "Takhle ne, Leoši!"

"Jak se stát modelkou: 1. Stoupni si ze strany co ti to sluší 2. Všechno co nechceš aby bylo vidět zatáhni to co chceš vystrč 3. Když máš hnusnej ksicht tak ho na fotce schovej. Díky Eva Decastelo, takhle jsem se dlouho nepobavil" šokoval Leoš Mareš svým popisem fotky Sary Puhto!

Pod postem se okamžitě rozjela dlouhá konverzace, do které zasáhly i další osobnosti českého showbyznysu, vyjádřila se například i Radka Třeštíková!

"Vždyť ona není hnusná, navíc nechápu, proč si někdo dělá p*del z někoho, kdo je schopný si dělat legraci sám ze sebe a klidně se na síti shodit, aby ukázal, jak to dnes chodí," opřela se Třeštíková do Mareše a nebyla sama!

"Tento příspěvek je odporný," napsala mladá modelka Anna, kterou postoj slavného moderátora též znechutil! Kauza měla takový vývoj, že Mareš byl donucen příspěvek vymazat!