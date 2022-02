Náhlá změna: Leoš Mareš s manželkou před porodem učinili velké rozhodnutí

Zdroj: Profimedia

Už jen za několik málo dní se manželé Leoš Mareš a Monika Marešová dočkají prvního společného potomka. Je proto jasné, že přípravy na jeho příchod už vrcholí. Jeden by si pomyslel, že už má dvojice všechno dávno perfektně naplánováno, jenže tak to úplně není. Manželé totiž na poslední chvíli své plány museli ještě upravit.

Monika Marešová je v posledním stádiu těhotenství a miminko by mělo přijít na svět v průběhu několika málo následujících dní. Manželé tak už netrpělivě vyčkávají na moment, kdy se jejich první společné dítko narodí. Kromě běžných záležitostí, které řeší všechny páry připravující se na narození miminka, ale Marešovi museli řešit i zásadní otázku soukromí.

Leoš Mareš patří k nejznámějším českým osobnostem, a tak je těhotenství jeho manželky Monika ostře sledované ze všech stran. Je proto jasné, že dvojice chce přivést miminko na svět v co největším poklidu a hlavně bez nechtěné pozornosti. Právě kvůli tomu měli na poslední chvíli změnit své plány.

Rodit bude jinde, než se plánovalo

Podle informací magazínu Sedmička měla Monika Marešová naplánovaný porod v porodnici v Podolí, na poslední chvíli ale přišla velká změna. „Monika chodila na kontroly do podolské porodnice, kde byla vedená pod falešným jménem – podobně jako kdysi Ivana Gottová. S Leošem se ovšem na poslední chvíli rozhodli, že nakonec přejdou do porodnice U Apolináře. Leoš tam má totiž nějakého svého spolužáka a ten jim tam všechno zařídil. U Apolináře je Monika rovněž registrovaná pod jiným jménem a bude zde i rodit,” prozradil zmíněnému magazínu člověk z blízkého okolí moderátora a jeho manželky.

Jméno už vybrali

Přestože fanoušky snad už od doby, kdy moderátor oznámil, že je jeho manželka těhotná, nejvíce zajímá pohlaví miminka, odpověď neznají ani samotní rodiče. Chtějí se totiž nechat překvapit. „Pohlaví nevíme. My jsme se rozhodli, že si to nenecháme říct,” nechal se Leoš Mareš slyšet v rozhovoru pro rádio Frekvence 1. Jsou ale připraveni na obě varianty, a tak už dávno stačili s Monikou vybrat jména. „Jména máme,” řekl jen moderátor stroze a konkrétnější pochopitelně nebyl. Fanoušci by se ale odpovědí na nejčastěji kladené dotazy mohli dočkat už brzy.