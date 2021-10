Láska jako z románu, Leoš Mareš prozradil detaily seznámení s manželkou Monikou

Zdroj: Profimedia

Jejich láska začala jako v hollywoodském filmu. Oba byli čerstvě po rozchodu a šli se rozptýlit na kamarádovu svatbu. Najednou začalo pršet a protože Monika neměla deštník, Leoš jí jako pravý gentleman půjčil svoje sako. Už tehdy mezi nimi přeskočila pověstná jiskra a od té doby jsou pořád spolu.

To, jak probíhalo jejich první sblížení, nakonec dokládá několik fotografií ze svatby. Leoš i Monika snímky sdíleli na sociálních sítích jako připomínku chvíle, kdy se poprvé setkali. I když později oba přiznali, že zpočátku nemysleli na nic vážného, Monika tenkrát Leoše naprosto uhranula.

Potkali se na svatbě dvou kluků

Když manželé slavili šesté výročí, Leoš poslal svojí lásce dojemný vzkaz. "Začalo to nevinně na svatbě dvou kluků. Venku trochu mrholilo, podal jsem ti ruku, sundal sako, zvednul deštník a už jsme tam stáli, jak kdybychom mířili už do katedrály," napsal Mareš ke snímku.

Navíc je vidět, že Leoš si pečlivě schovává všechny detaily, které se týkají jeho seznámení s osudovou ženou. Moderátor byl totiž dlouhou dobu přesvědčený, že dvojice má na památku jedinou fotku ze dne, kdy se jejich cesty spojily. Na snímku má Monika už oblečené sako a přestože musela Leoše znát sotva pár minut, Mareš ji drží jako svou partnerku.

Po čase ale vyšlo nejevo, že Moničina maminka, která na svatbě také byla, má ještě jeden poklad. Fotku, která vznikla o něco dříve než první momentka. "To není možné. Myslel jsem si, že naše první fotka z 13. června 2015 je ta, kterou má Monika na svém profilu, ale dnes mi tuto fotku poslala moje tchyně, a ta je vyfocená ještě o pár vteřin dříve," neskrýval svoji radost Leoš.

Ve správný čas na správném místě

"Na tomhle záběru je přímo ta akce se sakem. Takže tahle je tím pádem naše první. Já to nechápu, kdes to Heleno, vzala? A jak to, že jsem tuhle fotku do dneška neviděl?" napsal moderátor na Instragramu Moničině mamince Heleně Harabinové.

"Tomu se říká být ve správný čas na správném místě a vzít do ruky mobil," odpověděla sympatická tchyně zvesela. To znamená, že Moničina maminka si jako jedna z prvních musela všimnout, že mezi její dcerou a známým moderátorem to pořádně jiskří. Pak jednoduše cvakla mobilem a pořídila dvojici jedinečný snímek, který má pro ně nevyčíslitelnou hodnotu.

Přesto zpočátku Monika ani Leoš moc nepočítali s tím, že by mezi nimi mohlo být něco víc. Oba si léčili bolavá srdce a na vztah ani nepomysleli. Jenže pak se na svatbě módního stylisty Filipa Vaňka dali do řeči a zjistili, že si ohromně rozumí.

I když jsou spolu partneři už šestým rokem, pořád jsou do sebe bláznivě zamilovaní. Leoš se vedle módní redaktorky hodně zklidnil a změnil svůj životní styl. Jediné, co doposud manželům chybělo k úplnému štěstí, byl společný potomek. Jejich největší přání se jim teď ale splnilo a už za pár měsíců se dočkají vytouženého miminka.

Manželé jsou do sebe pořád hodně zamilovaní.