Největší skandály Leoše Mareše: Fotky s prostitutkou i údajné napadení fanynky

Náš nejslavnější moderátor Leoš Mareš nedávno oslavil šestačtyřicáté narozeniny a jistě jsou jeho nejkrásnější. Jen pár týdnů má totiž doma z porodnice manželku Moniku a dceru Alex. Ne vždy byl ale Leoš vzorným otcem a věrným manželem, podívejte se na jeho největší životní přešlapy.

Leoš Mareš patří mezi naše největší osobnosti. Za svá léta v showbyznysu ukázal jak svou pracovitost, houževnatost, šikovnost, ale i několik přešlapů, trapasů a nevhodných incidentů, na které se nikdy nezapomnělo. Pojďme se podívat na ty největší průšvihy Marešovy zlaté éry!

Psal se rok 2016 a Leoš Mareš připravil pro svého kolegu Patrika Hezuckého překvapení. Ten ale slavil své narozeniny tak mocně, že zaspal a na druhý den si to přištrádoval do živého vysílání Ranní show na Evropě 2 o dost později. Leoš Mareš se ho snažil uklidnit, že mu to určitě projde, protože má narozeniny. Měl ale vše zapnuté do éteru. Opilý Patrik si to ale neuvědomil a řekl Marešovi, že mu to určitě neprojde, protože jejich šéfová je pěkná pí..a! Dotyčná dáma to bohužel slyšela a Hezucký s Marešem se dost dlouho styděli.

Ještě horší průšvih však byl, když Mareš tvrdil, že mu někdo něco hodil do pití a on se jako ženatý muž a otec od rodiny nedorozuměním ocitl mezi prostitutkami a to ještě bez kalhot.

Někdo mi něco hodil do pití

"Ze sobotního večera si nepamatuji vůbec nic. Jediné, co vím, co mi říkal kamarád, který tam se mnou byl, že tam potom přišli nějací lidi s drinky," prozradil tenkrát Mareš Blesku.

Nezapomenutelný se pro moderátora stal i rok 2014, kdy se Leoš dočkal obvinění, že zmlátil ženu v pražském Harley’s baru. Ta vypověděla Blesku, jak to podle ní tenkrát bylo.

"Na co si hraješ, děvko! A praštil mě pěstí přímo do spánku. Rána byla tak tvrdá, že druhý úder přišel o zeď a já se svezla k zemi. Když jsem se snažila postavit na nohy, přišla další rána, tentokrát do čelisti."

Za všechno může šílená fanynka

Leoš samozřejmě celý incident popřel a vše skončilo jako příběh šílené fanynky, která se chtěla na jeho jménu zviditelnit.

Do moderátorova repertoáru patří i rvačka s manželem své tehdejší milenky Petry Faltýnové.

"Jednou to přijít muselo. Neřekli jsme si ani ahoj a dali jsme si do huby jako chlapi," řekl tenkrát Mareš. Poprali se v baru Kozička, takže publikum měli velkolepé. To už je ale všechno pryč a Mareš vyprodává O2 arénu jako zpěvák, živí se jako velmi úspěšný moderátor a nyní funguje i jako milující otec.