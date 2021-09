Drž hubu! Leoš Mareš v SuperStar drsně utne Paľa Haberu

Zdroj: TV Nova

Všichni porotci pěvecké show SuperStar oplývají skvělým smyslem pro humor, což dávají dostatečně najevo během rozhovorů s některými soutěžícími. Tentokrát se Leoš Mareš zhostí pokládání otázek mladé zpěvačce Lucii, která však bude z jeho dotazů lehce vykolejená. Leošovi se rozhovor úplně nedaří, když mu pak do něj vstoupí Paľo Habera, moderátor jej drsně zarazí.

SuperStar pokračuje už v neděli večer třetí epizodou. Diváci opět uvidí další soutěžící z castingových kol. Koho porota ve složení Patricie Pagáčová, Monika Bagárová, Leoš Mareš, Pavol Habera a Marián Čekovský pustí dál a kdo bude muset z kolo ven? Nový ročník SuperStar přináší na obrazovky nadějné a talentované zpěváky i ty, kteří svými výkony porotu i celý národ rozesmějí, nebo dokonce šokují.

Nešťastný rozhovor

I mistr tesař se někdy utne! Tak by se dala popsat situace, do které se dostal nejlepší moderátor v Česku Leoš Mareš, když překvapivě selhal ve své nejsilnější disciplíně – v rozhovoru se soutěžící. Když do studia vstoupila recepční Lucie Elšíková, na první pohled se zdálo, že nás čeká další z klasických castingových rozhovorů. Jenomže díky Leošovi se z toho stal rozhovor, který vstoupí do dějin SuperStar!

Drž hubu!

Leoš se totiž snažil dopídit toho, proč se Lucie nestala slavnou zpěvačkou v Německu. Ale to, co následovalo, poslalo celou porotu v čele s katem Haberou do kolen. Když Leoš prosil o klid, aby dokončil rozhovor, řekl dokonce Haberovi, aby držel hubu. Celá porota zprvu zůstala v šoku, hned na to ale propadla v bujarý smích.

