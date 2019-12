Leoš Mareš: Přání k Vánocům mu nikdo nesplní, práskl ale kamaráda Hezuckého!

Na dotaz, co by si Leoš Mareš nejvíce přál, odpověděl velmi vtipně a skromně! "Mě se lidi vždycky ptají, čím by mě potěšili. A já jim odpovídám, že bych strašně chtěl lístky na Cimrmany. Nejdřív se tváří jako že se to něco jednoduchého, ale vzápětí hned začnou: Hele, ale to není vůbec k dostání, tam třeba lidi spí ve stanech, aby se na ně dostal lístek. A to je přesně ono. Ačkoliv je to dostupné cenově, nedá se k nim probojovat. Ty lístky bych si ale fakt přál," prozradil moderátor svůj největší sen ohledně dárků.

Nad druhou částí dotazu Leoš chvilku přemýšlel, jelikož měl prozradit něco na svého kolegu Patrika Hezuckého! "Nejsou tu novináři?" zeptal se nejdřív podezíravě, na což dostal jasnou odpověď, že nejspíše ano.

Mareš se přes to nezalekl a divákům v sále prozradil pohlaví miminka, které se brzy narodí manželce Hezuckého! A nejen to, prozradil i detaily a jméno!