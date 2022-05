Leoš Mareš pomluvy řeší trestním oznámením: Lektor se hájí zvláštním vysvětlením

Zdroj: Profimedia

Moderátor Leoš Mareš by se měl v současné době radovat z dcery Alex, namísto toho ale musí řešit nechutný útok. Dozvěděl se totiž, že jistý lektor Marek Pavlík, který na základních školách pořádá workshopy, o něm vypráví žákům v ne úplně pozitivním světle. Mareš neváhal a okamžitě se vydal děsivou situaci řešit. Pavlík se teď snaží moderátorovi omluvit a kauzu označil za nedorozumění. Své jednání se snažil vysvětlit. Jeho slova ale spíše budí nepříjemné udivení.

Populární moderátor Leoš Mareš před pár dny na svém Instagramu zveřejnil velmi znepokojující video. V něm uvedl, že se k němu dostaly informace, dle kterých jistý lektor Marek Pavlík na svých přednáškách očerňuje Marešovo jméno. Pavlík měl například na základních školách v rámci svých workshopů žákům hlásal, že Leoš Mareš o svou dceru Alex nikdy nestál a ani nechtěl, aby se narodila. Důvěryhodnost svých slov se pak snažil zvýšit i tvrzením, podle kterého je vzdáleným příbuzným moderátora a čas od času se s ním stýká. Jak ale Leoš Mareš uvedl, jedná se o jednu velkou lež. Rozhodl se bránit podáním trestního oznámení. Pavlík se pak snaží ze situace vybruslit podivným vysvětlením.

Všichni to jen zle pochopili?

Dle slov Marka Pavlíka jeho slova, která padla při jeho přednáškách, jen špatně vyzněla. „Bylo to v rámci přednášky, kdy jsem popisoval střet reality s fikcí a mnoho lidí má slova pochopila tak, že je to realita, kterou popisuji, protože milují Leoše Mareše. Ode mě však bylo prezentováno, že je to fikce,” tvrdil v rozhovoru pro eXtra.cz Marek Pavlík. Jeho vysvětlení ale vzbouzí mnoho otázek.

Poté, co Leoš Mareš na svém Instagramu řekl, co se děje, se mu začali ozývat i další lidé, kteří měli s Pavlíkem obdobné zkušenosti. „Ano, byl i u nás v 8.B. Říkal, že o tom víte a že vám dcera všechno překazila a že už vás práce, kterou děláte, nebaví a chcete s tím skoncovat,” napsal například jeden z fanoušků. Reakcí ale bylo mnohem více. Že by snad spousta dalších žáků nedokázala rozpoznat, co je pravda a co jen fikce? Že by tolik dalších jen špatně pochopilo, co Pavlík na svých přednáškám říká? To je dost nepravděpodobné.

Tvrdí, že Leoše zná

Marek Pavlík měl studentům říkat, že se s Leošem Marešem osobně zná, jsou příbuzní, a dokonce spolu často vyráží do hospody, kde se mu podle všeho moderátor s nejrůznějšími skutečnostmi svěřuje. I to se ale ukázalo jako holý nesmysl. Leoš Mareš odmítá, že by lektora znal, ten si ale stále stojí za svým. „Jednou nebo dvakrát jsme se viděli a znám ho, ale on si mě asi nepamatuje,” vysvětluje si Pavlík, proč moderátor tvrdí, že jej nezná.

Tvrzení o příbuzenském vztahu pak vyznívá možná až úsměvně. „A co se týče příbuzenství s Marešem, tak je to pravda, jen jsme vzdálení příbuzní,” uvedl Pavlík. Ten je ale podle informací eXtra.cz bývalým manželem sestřenice Leošovy bývalé manželky Moniky. O příbuzenském vztahu, i kdyby jen vzdáleném, tak nemůže být ani řeč.

Leoš Mareš začal jednání Marka Pavlíka okamžitě řešit a podal na něj trestní oznámení. Hospodářská komora Jihočeského kraje, pro kterou Pavlík pracoval a pod kterou nabízel školám workshopy, v návaznosti na události posledních dní s lektorem rozvázala spolupráci.