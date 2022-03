Pyšný Leoš Mareš ukázal nádhernou dceru, prozradil i tajemství jejího jména

Zdroj: Profimedia

Leoš Mareš se svou manželkou Monikou až do porodu netušili, zda se jim narodí syn, nebo dcera, a tak měli dopředu vybraná jména pro obě varianty. Respektive jen jedno jméno. Jak totiž moderátor na sociální síti uvedl, zvolili s manželkou neutrální jméno, jehož nositelem může být holčička i chlapeček.

Leoš Mareš v posledních dnech prožívá nesmírně šťastné chvíle. Jeho manželka Monika mu totiž porodila nádhernou dceru. Manželé takřka po celou dobu trvání těhotenství čelili otázce, zda se dočkají chlapečka, nebo holčičky. Jenže odpověď na tento dotaz neznali ani rodiče. Sami chtěli být překvapení, a tak se pohlaví miminka dozvěděli až při samotném porodu. A protože dopředu nevěděli, jestli budou mít syna, nebo dceru, museli vybrat jméno pro obě varianty. „Jména máme,” nechal se moderátor slyšet v prosinci v rozhovoru pro rádio Frekvence 1. Lišácky ale mluvil v množném čísle. Jméno totiž měli jen jedno.

Nádherná holčička

Ve čtvrtek 10. března se Leošovi a Monice narodila krásná holčička a moderátor neskrýval své nadšení. I když mu jistě v první řadě šlo o to, aby miminko bylo zdravé a jeho pohlaví neřešil, jakmile zjistil, že se dočkal dcery, byl štěstím bez sebe. „Maminko… Je to holčička,” napsal moderátor svojí matce a ke zprávě připojil i tři červená srdce. Úryvkem konverzace ostatně oznámil pohlaví miminka i svým sledujícím, neboť jej zveřejnil na Instagramu. Leoš Mareš má ze svého předchozí manželství už dva syny – Matěje a Jakuba, a tak ve své rodině jistě ocení další dívčí element.

Já jsem tak šťastný

Několik hodin po porodu Monika Marešová sdílela vůbec první snímek holčičky, který sice ukázal tvářičku miminka jen částečně, ale zato nesl pro mnohé cennou informaci. Fotka totiž zachytila i jméno holčičky, kterou rodiče pojmenovali Alex. „Já jsem tak šťastný…” napsal spokojený moderátor pod snímek své manželky.

Leoš Mareš rovněž odpověděl na dotaz, který se spoustě jeho fanoušků honil hlavou. Když holčičku pojmenovali Alex, jak by se případně jmenoval chlapeček? I on by byl ovšem Alex. Moderátor to prozradil na Instagramu ve stories, kde řekl, že pro obě varianty měli vybrané jen jedno neutrální jméno.