Sídlo hvězd: Tady strávili léto Harry a Meghan, Elton John nebo Simon Cowell

Vladko Dobrovodský se po letech ozval do Čech! Co dělá a proč se skrývá?

Vladko Dobrovodský už mnoho let žije v cizině, do rodné země se ale nevrací ani na výlet! Přes to se ale vítěz po dlouhých letech ozval a popsal, jak aktuálně žije a proč se schovává před popularitou!