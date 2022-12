Libor Bouček chtěl kdysi pozvat Gondíkovou na rande: Dnes lituje, že to neudělal

Zdroj: Profimedia

V nové epizodě zábavné show Inkognito učinil moderátor Libor Bouček nečekané přiznání. Herečce Adéle Gondíkové, která usedla mezi ostatní panelisty, totiž prozradil, že ji chtěl kdysi pozvat na rande, ale z nějakého důvodu tak neučinil. A dodnes si to prý vyčítá.

Ve čtvrtek 24. listopadu mají diváci opět možnost sledovat oblíbený primácký pořad Inkognito, ve kterém budou tentokrát hádat nejrůznější povolání Jakub Prachař, Ondřej Brzobohatý, Miloš Pokorný a Adéla Gondíková. A právě poslední zmíněné se během natáčení moderátor pořadu Libor Bouček přiznal, že k ní kdysi choval určité city.

Zdroj: FTV Prima

Chtěl ji pozvat na rande

„Já jsem chtěl svého času pozvat Adélu na večeři,” uvedl Libor Bouček k herečce, která byla pochopitelně mírně překvapená. „Nevím, proč jsem to neudělal. Úplně si to teď vyčítám. Byl to rok 2008,” dodal ještě a Adéla Gondíková se nestačila divit. „To jsem byla připravená. To byla přesně ta doba,” smála se manželka Jiřího Langmajera a z pohledu Libora Boučka bylo jasné, že tím možná ještě podnítila jeho lítost.

„My jsme spolu protančili celý večer, ale pak jsem se k tomu neodhodlal. A teď už to nejde vrátit,” dodal ještě s úsměvem moderátor.

