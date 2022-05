Libor Bouček moderoval pod vlivem alkoholu: Dohra byla velmi nepříjemná

Zdroj: FTV Prima

Moderátor Libor Bouček dnes patří k absolutním špičkám svého oboru, byly ale časy, kdy ve své práci zkoušel věci, které by si v současné době rozhodně nedovolil. V nové epizodě zábavné show Inkognito se podělí o dávnou zkušenost, během které moderoval v rádiu opilý.

V dalším dílu pořadu Inkognito, který odvysílá televize Prima ve čtvrtek 28. dubna, učiní Libor Bouček zajímavé doznání. Přiměje ho k němu jeden z hostů, jehož povolání panelisté hádají. Pan Martin se totiž živí jako palírník a do Inkognita přinese na ochutnání destilovanou hruškovici ze své dílny. Při koštování tohoto lahodného moku zavzpomíná Libor na zajímavou zkušenost – jednou v rádiu moderoval, když měl sobě dvanáct panáků!

Zdroj: FTV Prima

Vodka přímo ve vysílání

„Libore, dej si ještě čtyři panáky a odmoderuj to celé,“ začne Libora poňoukat Ondřej Brzobohatý. „To už jsi, Libore, ale jednou udělal. Možná to nevíte, ale Libor jednou v rádiu provedl zajímavý pokus. Pil vodku při vysílání. Z jeho pohledu to vypadalo, že je stále vtipnější a vtipnější, nicméně z pohledu posluchače byl stále méně a méně srozumitelný,“ nabonzoval na Libora Jakub Prachař.

12 panáků

Libora to ale vůbec nevyvedlo z míry a historku rád doplnil. „Nejstrašnější na tom tehdy bylo, že jak to šlo do hlavy pomalu, dorazil jsem domů a vyprávěl, že je to bezvadný a že tímto způsobem jde moderovat úplně v pohodě. Zašel jsem ještě do restauračního provozu, kde jsem to dorazil,“ líčí upřímně Libor. „Po šesti hodinách ale přišlo peklo,“ doplňuje. Následuje dotaz od Daniely Písařovicové, kolik že těch panáků dál. „Dvanáct,“ překvapí Libor a dodá, že tehdy byl ještě mladý.