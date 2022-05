Libor Bouček je už 8 let po uši zamilovaný: Zpočátku chtěl ale ze vztahu utéct

Zdroj: Profimedia

Moderátor Libor Bouček je ve svém životě úspěšný na všech frontách. Daří se mu jak na poli práce a kariéry, tak v osobní rovině. Už více než osm let je šťastný po boku krásné Gábiny, kterou si v roce 2019 vzal a se kterou má ročního syna Alberta. I když je už dlouhou dobu jeho vztah idylický, na začátku byla situace diametrálně odlišná. V jednu chvíli to dokonce vypadalo tak, že láska dvojici nevyjde.

Své štěstí v lásce vyzkoušel předtím už dvakrát, obě jeho manželství ale skončily rozvodem. Moderátor Libor Bouček zažil úspěch až napotřetí, když se v roce 2014 seznámil s finalistkou České Miss Gabrielou Bendovou. Tehdy se desítka finalistek vydala na soustředění na exotický ostrov Mauricius, kam je doprovodil právě i Bouček. Mezi ním a Gabrielou přeskočila jiskra a zažehnula plamen lásky. Ten byl ale tak křehký, že se v jeden moment zdálo, že vyhasne.

Nechtěl jí zničit život

Na seznámení se svou životní láskou moderátor Libor Bouček zavzpomínal na sociální síti na začátku února, když slavili 8. výročí od prvního shledání. V emotivním vyznání prozradil, že se zpočátku do vztahu úplně nehnal a zvažoval, zda mu má dát vůbec šanci. „Na začátku jsem tě zahrnul kadidlem na indické svatbě, kdes seděla šest hodin, a pak na pár týdnů zmizel, protože ty finalistka a já moderátor. Pak se ozval. Pak se zas snažil utéct, protože jsem ti nechtěl kazit život,” popisoval křehké začátky velké lásky, která nakonec měla dostatek síly na to, aby mohla růst.

Svatba a syn

O pět let později požádal na Hawaii Libor Bouček svou lásku o ruku. „Měl jsem naplánovaných několik variant, ale vždy do toho něco vlezlo. Pořád jsem Gábi vodil na předem vybraná místa s prstenem v kapse a lahví šampaňského v batohu, ale pořád to nebylo ono. Až jsme vylezli na kopec, kde jsme byli sami, úplně vyřízený, a tam se to stalo,” nechal se v roce 2019 slyšet moderátor v rozhovoru pro Blesk. A ještě téhož roku si dvojice na honosném obřadu před zraky mnoha hvězdných hostů řekla své „ano”.

Na začátku roku 2021 se pak zamilovaným manželům narodil syn Albert a začala jim tak další životní etapa. „Nezažil jsem náročnější a odpovědnější povolání než to rodičovské. A musím se sklonit před tvojí maminkou, která ho má jako absolutní full-time. Je to někdy pěknej záhul. Ale platí se za něj ta nejkrásnější odměna, a to je tvůj úsměv,” uvedl moderátor na Instagramu v únoru letošního roku, kdy malý klouček slavil své první narozeniny. Libor Bouček by v současné době ve svém životě snad nemohl být šťastnější.