Otevřená zpověď Libora Boučka o roli otce: Nikdy jsem nebyl šťastnější

Není tomu dlouho, co se Libor Bouček stal otcem malého Alberta. Sám přiznává, že se toho u nich v domácnosti mnoho změnilo, ale moderátor to bere statečně. A co víc, nikdy se necítil šťastnější.

Na rozdíl od jiných celebrit se Bouček svými pocity netají. Vyjadřuje je často a veřejně. Po narození syna Alberta snad ještě víc. Nedávno informoval o tom, jak se jejich domácnost změnila poté, co tam přibyl třetí člen.

„Zprávy z domova, ale fakt: Úterý. Vypadá obyčejně, ale pro mě je to vlastně nově výročí. Je to pět týdnů, co jsem se stal otcem. Nová role, na kterou se člověk těšil, snažil se připravit, ale teprve v průběhu pochopí, že se to dá jen prožít a ovládání se snad dostaví za pochodu. Je to nový druh lásky a odpovědnost,“ píše Bouček na svém Instagramu.

„Druh, který je ovšem tak nesmírně přirozený. Druh, při kterém je neoddiskutovatelné, že tok času se teda proklatě zrychlí. K pěti týdnům mám pět poznatků, které se třeba budou někomu hodit,“ pokračuje moderátor výčtem změn.

Syn Albert obrátil domácnost vzhůru nohama

„Otázka “jak vám to jde? - pro otce neznamená výzvu ke spuštění detailních historek o konzumaci i vylučování kojence. Nečeká se záplava historek, který vám připadají převratný, ale jsou pro okolí zcela běžný či banální. Jak vám to jde? is new Jak se máš? Nejlepší odpověď – skvěle,“ raduje se Bouček.

„V době kryptoměn, rostoucích cen nemovitostí a dalších komodit se mi zdá, vzhledem k spotřebě u nás, nejbezpečnější investice ta, která míří k výrobci prostředku Bepanthen baby. Jeho není nikdy dost a na něm se šetřit nedá. A vzhledem k babyboomu se má výrobce na co těšit,“ vtipkuje.

Z role gaučového decision makera, stratéga a vizionáře se s příchodem nového člena rodiny stal dojatým pilotem doprovodného vozidla, podporovatelem a vykonavatelem přání a potřeb.

„Samozřejmě je to vše obklopeno láskou, ale je mi jasné, že pro mnohé nemusí být jednoduché novou roli přijmout. S věkem to jde snáz,“ konstatuje a tvrdí, že i čas ubíhá jinak.

Moderátor září štěstím

„Minutovník neplatí. z údajů jako bývalo za deset půl nebo přesně ve čtvrt, se postupně přesunete k obecnějším pojmům jako odpoledne, zítra nebo možná zítra. Je to bezpečnější,“ radí budoucím rodičům moderátor, jenž je momentálně snad nejšťastnější ve svém životě.

„Je to radost. Neexistuje asi krásnější pohled než na kompletní rodinu. Rodiče usínající ve chvílích, kdy to jde a dítě ve chvílích, kdy se mu chce. Není to klišé, nikdy jsem nebyl šťastnější,“ zakončuje svoje slova Bouček.