Libuše Šafránková a Josef Abrhám na 15 snímcích, kde byli ještě mladí a neklidní

Zdroj: ČSFD.cz/Česká televize

Libuše Šafránková a Josef Abrhám spolu byli 45 let. Smrt osmašedesátileté Šafránkové musela postaršího herce zasáhnout. Netrávili spolu totiž čas jen doma, ale i na place. Podle ostatních měli ukázkové manželství a my vám přinášíme 15 fotografií, které to dokazují.