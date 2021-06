Celebrity roní slzy za Popelku, Libuše Šafránková jim zůstane v srdci navždy

Nečekaná smrt Libuše Šafránkové zasáhla její rodinu, kolegy i přátelé. Emotivní reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Hluboký zármutek netají třeba Dagmar Havlová, Eva Holubová nebo Marta Jandová.

„S úžasem, úctou a respektem jsem Tě, Libuško, sledovala, hltala, obdivovala. Něha, hloubka, moudrost, ale i smysl pro humor!!! Neokázalost a zároveň neobyčejnost. Poctivost. Tolik úžasně pojatých rolí. Od kuropění roním slzy, svíce hoří, myslím na blízké, co zůstali…, na Tebe….a je mi to všechno moc líto,“ napsala na sociální síť mimo jiné herečka Eva Holubová.

Připojila se k ní i bývalá první dáma Dagmar Havlová. „Božena Němcová tělem i duší. Tak mě mrzí, že ji ta role minula,“ napsala Havlová pod snímek.

„Bože, ne! Objímám Tě a tisknu, holčičko moje,“ zveřejnila krátce po její smrti. „Libuško laskavá, kouzelná, srdečná, nenahraditelná, princezno naše jediná, dušičko něžná a plachá, pořád Tě budeme milovat. Hlubokou soustrast celé rodině, nám všem,“ přidala se Michaela Kuklová.

Dcera modelky Jitky Boho namalovala pro Libušku obrázek. „Když jsem měla puštěné zprávy, Rosi se ptala, kdo to je? Pak viděla záběry z její oblíbené Obecné školy a hned věděla…Tak jsem jí vysvětlila, o co jde, co se stalo… Utíkala do pokojíčku a povídá: 'Mami, tak já jí namaluju obrázek, jo?' Namalovala srdce… A přesně tam u nás mnohých zůstane. Budeme vzpomínat,“ zní její slova.

Šafránková byla oblíbená ve všech kruzích. „Je mi to strašně moc líto. Měla jsem tu čest ji potkat při natáčení a byla tak milá a hodná. Odpočívej v pokoji, Libuško,“ vzkázala jí Marta Jandová. Všem bude chybět její zvonivý smích a laskavá náruč.

Libuše Šafránková zemřela 9. června z dosud neznámých příčin. Dlouhodobě se však potýkala se zdravotními problémy. Bylo jí pouhých 68 let. Zprávu pro portál CNN Prima News potvrdil její syn Josef Abrhám.