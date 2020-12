Popelka v ohrožení! Šafránková se kvůli covidu straní veřejnosti

„S Libuškou jsme se o našich Popelkách bavily mnohokrát. Vycházíme spolu opravdu strašně dobře. Libuška je naprosto čistá duše, anděl na zemi,“ tvrdí Hrušková, pro kterou jsou oba filmy rovnocennými skvosty. „Jsou to oba dva krásné filmy. Mám je stejně ráda,“ podotýká.

Nutno podotknout, že Šafránkovou Popelka vystřelila do výšin. V 1973 se stala populární a stále je. „Ptala jsem jí, proč si asi tak myslí, že ji lidi mají tak rádi. Říkala: ‚Asi proto, že já sama je mám taky ráda, a to se člověku vrací.‘ A to je svatá pravda. Tak to funguje,“ směje se Hrušková, o níž se může Šafránková vždy opřít stejně tak jako o svého manžela.