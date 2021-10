V srdcích příznivců stále žije: Libuše Šafránková je součástí nového filmu

Zdroj: Profimedia

Legendární herečka Libuše Šafránková během svého života ztvárnila mnoho úžasných rolí, díky kterým zůstane v srdcích diváků navždy. Několik let před svou smrtí se však v důsledku zdravotních komplikací na žádném natáčení nepodílela. Přesto je jakousi součástí nového filmu Myši patří do nebe. Natočila jej totiž její bývalá snacha a matka jejích vnuků Denisa Grimmová. Jak režisérka uvedla, nebýt Šafránkové, snímek by pravděpodobně ani nevznikl.

Do kin vstupuje nový český animovaný snímek s názvem Myši patří do nebe režisérů Denisy Grimmové a Jana Bubeníčka a podle ohlasů jde o nejlepší animovaný film z tuzemské produkce za posledních několik let. V souvislosti s ním se hovoří i o úžasné herečce Libušce Šafránkové, která se sice na snímku přímo nepodílela, dost možná ale stála za jeho vznikem. V době, kdy se její bývalá snacha rozhodovala, zda se do natáčení pustit, byla jí představitelka legendární Popelky velkou oporou.

Snacha dostala cennou radu

Libuše Šafránková svou rodinu milovala a byla odhodlaná pomoci všem, kteří to zrovna potřebovali. Do svízelné situace se kdysi dostala i její bývalá snacha Denisa Grimmová, když se rozhodovala, jestli má na tak velký projekt, jakým Myši patří do nebe jsou, dostatek sil. „Ona je také součástí toho filmu, protože mi řekla, že se toho nesmím bát. A když mám pocit, že je něco moc velké a je nemožné to udělat, tak je právě dobrý čas na to, aby to člověk zkusil,” vyprávěla režisérka o své tchyni v deníku Aha!.

Obě si byly velmi blízké, a tak se nelze divit, nakolik Denisu Grimmovou smrt představitelky nezapomenutelné Popelky zasáhla. „To přece nejde, aby mě to nezasáhlo. Bylo to moje prvotchyně, se kterou jsme se měly vždy rády… A když někdo zemře, tak je to hrozně bolestivé. Na to nejde více říct,” nechala se režisérka ještě slyšet.

Synové na premiéře chyběli

Snímek Myši patří do nebe vypráví o lásce, odhodlání, naději i smrti. Bývalá manželka Josefa Abrháma mladšího si byla vědoma, že by téma filmu nebylo pro její dva syny a vnuky Libušky úplně vhodné. Bývalý manžel ani synové se tedy na premiéře neobjevili. „Jsem ráda, že je Pepík nepřivedl. Vzhledem k tématu filmu jsem v nich nechtěla dál prohlubovat trauma ze smrti babičky,” řekla s pochopením.

Snímek Myši patří do nebe je možné zhlédnout v kinech od čtvrtka 7. října.