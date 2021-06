Báječná léta s Abrhámem: Libuše Šafránková jako mladice po boku osudového muže

S Josefem Abrhámem strávila Libuše Šafránková 45 let. Byli důkazem toho, že se dva lidé mohou milovat takřka půl století. Těžko říct, jak se teď o sebe bude herec starat, když žil takovou dobu po boku pohádkové Popelky. Podívejte se do naší galerie na nejzamilovanější fotografie této dvojice.

Libuše Šafránková se proslavila rolí Barunky ve filmu Babička. Následně se jako dvacetiletá přestěhovala do Prahy. V Činoherním klubu se pak seznámila s Josefem Abrhámem, který byl ovšem v té době zadaný s Naďou Urbánkovou.

S tou ještě nějakou dobu chodil, ale stejně myslel jen a jen na Šafránkovou. „Moc jsem si přála mít s Pepou dítě. Ve chvíli, kdy jsem cítila, že ten biologický budík zvoní, jsem mu to oznámila, protože jsem se chtěla zachovat čestně,“ tvrdí Urbánková.

„On mi tehdy řekl, že se na to ještě necítí. Všichni věděli, že chodí i s Libuší, jen já ne. Až to nevydržela moje kadeřnice a řekla mi to, nerada na ten rozchod vzpomínám,“ řekla dle Blesku. Po krachu vztahu měl herec volné pole působnosti.

Láska jako z románu

V roce 1976 si Abrhám a Šafránková řekli sladké ano a začali společně hrát ve filmech. Až do roku 2014 byli obsazováni zvlášť nebo společně. V tom roce se totiž Šafránková stáhla do ústraní, jelikož začala mít zdravotní problémy.

Rakovinu plic úspěšně porazila, ale zdraví jí stejně nesloužilo jako dřív. „Je mi moc dobře a cítím se opravdu skvěle. Beru to ale všechno s obrovskou pokorou, proto nikomu raději neříkám, že mi je fajn. Pokorně děkuji tomu nahoře, ale nikdy nevíte. Vesmír je velmi nevyzpytatelný a hravý,“ uvedla za svého života pro Blesk Šafránková.

Nekončící zdravotní problémy

„A pokud jsem to všechno zvládla, teď když s vámi mluvím, moc ráda bych poděkovala všem, kteří byli se mnou, mysleli na mne a drželi mi palce. Lehké to opravdu nebylo,“ svěřila se. Zdravotně na tom ale stejně nebyla tak, jak by měla být.

V pondělí 7. června ještě oslavila 68. narozeniny a podle informací Blesku měla druhý den nastoupit na lékařský zákrok do nemocnice. Ve středu ráno ale nečekaně zemřela. Informaci potvrdil portálu CNN Prima News syn Josef Abrhám.