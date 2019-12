Co Jan Přeučil prozradil o Šafránkové s Abrhámem? Sonda do jejich soukromí

Herečka Libuška Šafránková s manželem Josefem Abrhámem žijí v ústraní, do společnosti nechodí, poslední dobou se o nich moc neví. Ale to by nebyl Šíp, aby pro své čtenáře nevypátral informace, jak se teď mají. Na to jsme se zeptali jejich velkého kamaráda Jana Přeučila.