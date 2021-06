Libuše Šafránková a Josef Abrhám: Přemlouvali režiséry, aby mohli hrát spolu

O tom, že k sobě herečka Libuše Šafránková a herec Josef Abrhám osudově patřili, nemůže být pochyb. Nejen, že se za celý život neobjevil jediný skandál, který by otřásl jejich manželstvím, ale trávili spolu spoustu času i na place, kde si také velmi rozuměli. Prý dokonce možnosti hrát spolu vyhledávali a požadovali.

Krásná herečka, která před několika dny zemřela, Libuše Šafránková si svého manžela vzala už roku 1976 a od té doby bez sebe neudělali ani ránu. V českém showbyznysu by se snad nenašel pár, který by byl stabilnější.

Dokonce se říká, že se dohodli, že budou mít podmínku hrát ve filmech společně. Pokud by se nenašla role i pro toho druhého, nevzali by ani tu svou. Jednou o tom dokonce promluvil pro blesk.cz režisér František Filip.

„Určitě chtějí býti obsazováni spolu. Jsou ale decentní, neprosazují to ošklivě.“ Sám měl manžele společně před kamerou v seriálu Cirkus Humberto nebo Náhrdelník. Věděl totiž, že nemá důvod na podmínku nepřistoupit, na place jim to totiž klapalo stejně dobře jako v manželství.

Mnoho režisérů respektovalo jejich podmínku

Mnoho režisérů tak jejich přání respektovalo a manželé si spolu zahráli ve filmech jako Svatební cesta do Jiljí, Vrchní prchni, Jubileum, Dokonalý muž, dokonalá žena, Jak je důležité míti Filipa či Všichni moji blízcí.

Poslední film, ve kterém si legendární pár zahrál bok po boku, byl vánoční snímek Přijde letos Ježíšek z roku 2013. Byl to vůbec poslední film, ve kterém si Libuška zahrála, než se dozvěděla o zákeřné nemoci a stáhla se z veřejného života.

Existovali ale také režiséři, kteří si do své práce mluvit nenechali a hercům vstříc nevyšli. Jedním z nich byl Jaroslav Dietl, který natočil legendární seriál Nemocnice na kraji města. Ten chtěl obsadit do role doktora Blažeje právě Abrháma, který však toužil hrát po boku své ženy. Dietl o tom ale nechtěl ani slyšet a obsadil do role Alžběty Elišku Balzerovou. Šafránková to tenkrát vysvětlila tak, že hrát nemohla, protože byla těhotná. Proslýchá se ale, že ji tam prostě režisér nechtěl.

Vorlíček a Dietl měli svůj názor na obsazení páru

Další, kdo by prý pár na plátně nespojoval, byl Václav Vorlíček. Ten s Libuškou natočil pohádku Tři oříšky pro Popelku, která z ní udělala hvězdu doma i ve světě. Naštěstí o roli prince nemusel tenkrát polemizovat, v té době spolu totiž Šafránková s Abrhámem nebyli. Abrhám tenkrát ještě žil s Naďou Urbánkovou. Ale i kdyby spolu prý byli, Vorlíček by Josefa neobsadil. Trávníček byl podle něj skvělou volbou.

Nyní už si spolu manželé bohužel nikdy nezahrají. Libuška Šafránková totiž 9. června 2021 naposledy vydechla. Podlehla dlouhodobé nemoci, se kterou dlouho statečně bojovala.

Na film Svatební cesta do Jiljí se podívejte ve videu!

Zdroj: Youtube