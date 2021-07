Libuše Šafránková a její náhlé úmrtí: Předčasně přišli o život i její blízcí

Smrt představitelky legendární Popelky stále nedá mnohým spát. Nikdo vůbec netuší, co za jejím náhlým skonem mohlo stát. Za zvláštních okolností přitom přišli o život i její rodiče. Jediným žijícím členem rodiny Šafránkových po smrti Libušky zůstala jen Miroslava.

Odchod Libuše Šafránkové nadále zůstává skutečností, ze které se nikdo jen tak nevzpamatuje. Její fanoušky a příznivce by bezesporu zajímala příčina úmrtí herečky, která ovšem nadále zůstává, alespoň tedy přinejmenším pro veřejnost, neznámá. Šafránková v roce 2014 bojovala s rakovinou plic a často se proto spekuluje o tom, zda se nemoc nevrátila. V den svých osmašedesátých narozenin byla herečka převezena do nemocnice a jen dva dny na to její syn Josef zveřejnil devastující zprávu o jejím úmrtí.

Příčina se stále neví

Co stojí, potažmo mohlo stát za hereččiným náhlým skonem, rodina herečky neprozradila. Jediný, kdo promluvil, je její sestra Miroslava. „Asi mi nebudete věřit, ale ani já dodnes nevím, co se stalo. Bylo to tak nečekané. Volal jsem synovci, ale on mi také nebyl schopen nic říct. Vítě, já si myslím, že to ještě nevědí ani lékaři, že to zkoumají,” uvedla před pár dny podle CNN Prima News před pár dny Miroslava pro Blesk.

Náhlá úmrtí přitom rodinu Šafránkovýc provází již mnoho let. Otec Libušky a Mirky zemřel v pouhých šestapadesáti letech v roce 1984 na otravu krve. Maminka Libuše se dožila požehnanějšího věku, podle Aha! ovšem ani v jejím případě nešlo o přirozenou smrt. Matka dvou dcer se totiž potýkala s několika zdravotními problémy, které byly následky těžké dopravní nehody.

Obrovská chuť žít

Libuše Šafránková milovala svou rodinu a v posledních letech měla právě díky ní obrovskou chuť žít. „Nikdo netušil,, že už se domů nevrátí. Nikdo to nečekal. Vůbec nikdo z nás nebyl připraven, že by mohl takto náhle odejít. Když o tom ale teď tak přemýšlím, tak jsme na to připraveni být mohli. Nikdo si nedokáže představit, co si chudák musela – zvlášť poslední dobou – prožít,” hovořila ještě Miroslava a nepřímo tak poukázala na několik problémy, se kterými se herečka v posledních dnech svého života potýkala.

Sestry Šafránkovy se společně objevily ve filmu Malá mořská víla:

