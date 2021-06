Libuše Šafránková a její pohřeb: Fanoušci mohou smuteční obřad sledovat z domova

Herečka Libuše Šafránková si během své dlouhé kariéry získala srdce mnoha fanoušků, kteří by nyní rádi své filmové Popelce vzdali hold. I proto se její rodina rozhodla uspořádat veřejné rozloučení. Samotný pohřeb se pak uskuteční jen v rodinném kruhu. Lidé však budou mít možnost obřad sledovat z prostranství kostela, a to dokonce i ti, kteří se na místo smutečního ceremoniálu nedostaví.

Filmoví nadšenci se stále nemohou vyrovnat se smutnou zprávou o úmrtí populární herečky Libuše Šafránkové. Nestárnoucí ikona českého a českoslovského filmu se proslavila hlavně rolí Popelky v nesmrtelné pohádce Tři oříšky pro Popelku. Na svém kontě má ale mnohem více snímků. A právě fanoušci chtějí své oblíbenkyni patřičně vzdát hold. Právě z toho důvodu se v den jejího pohřbu, tedy 25. června v 10:00 uskuteční v kostele sv. Anežky v Praze veřejné rozloučení. Následovat bude samotný pohřeb, kam bude mít ovšem přístup jen nejbližší rodina. Co se však bude dít za zdmi kostela, mohou přítomní sledovat prostřednictvím velkoplošných obrazovek z nádvoří.

Pohřeb mohou lidé sledovat i z domova

Vzhledem ke stávajícím proticovidovým opatřením organizátoři veřejného rozloučení dle webu Aktuálně s odkazem na ČTK prosí návštěvníky, aby při sledování obřadu dodržovali rozestupy. Ti, kteří na místo právě například kvůli obavám z nakažení koronavirem nedorazí, mohou pohřeb sledovat i na svých televizních obrazovkách. V přímém přenosu jej totiž bude přenášet Česká televize.

Dle aktuálních informací bude kostel sv. Anežky uzavřen ve 14:00, aby jej mohli organizátoři připravit na smuteční mši. Ta započne ve čtyři hodiny odpoledne. Detaily zveřejnily v úterý ministerstvo kultury a Národní divadlo.

Takhle by to chtěla

Libuše Šafránková byla známá tím, že si přísně střežila své soukromí. Své fanoušky ale milovala. „Maminka si nepotrpěla na velkou pozornost a cenila si soukromí. Vím ale, že by určitě stála o to, aby ti, kteří ji měli rád, měli možnost se s ní rozloučit na místě, kam přes 30 let ráda chodila,” uvedl podle Novinek syn herečky Josef Abrhám mladší.

„Od náhlého odchodu maminky Libuše Šafránkové celé naší rodině přichází nespočet soustrastných zpráv a dopisu. Žel není v našich silách poděkovat každému zvlášť. Proto bych chtěl všem, kteří si na maminku vzpomněli, touto cestou co nejupřímněji poděkovat. Naše rodina prožívá toto nelehké období velmi bolestně a všechna vaše slova účasti jsou pro nás silnou podporou,” dodal ještě.

Snad nejznámější rolí Šafránkové je Popelka

#youtube|p5OVEE2U9z8|6s#