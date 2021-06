Libuše Šafránková: Kde budou truchlit známé tváře? Detaily pohřbu prozrazeny!

Úmrtí jedné z nejznámějších českých hereček Libušky Šafránkové zasáhlo nejen Českou republiku. Představitelka Popelky byla mezi diváky velmi oblíbená, stejně tak ji měli rádi i její hvězdní kolegové. Lze proto dost dobře očekávat, že se mnozí z nich objeví na jejím pohřbu, který se uskuteční v pátek 25. června v odpoledních hodinách v kostele sv. Anežky v Praze na Spořilově.

Českou filmovou scénu zahalil obrovský smutek. Ve středu 9. června byla totiž potvrzena tragická zpráva. Známá herečka Libuška Šafránková totiž jen dva dny po oslavě svých osmašedesátých narozenin zemřela. Upřímnou soustrast pozůstalým od té doby vyjádřilo mnoho fanoušků a známých osobností. Všichni z nich nyní budou mít možnost se s herečkou náležitě rozloučit.

Pohřeb plný hvězd

Libuška Šafránková byla mezi svými hereckými kolegy velmi oblíbená. Všichni ji popisují jako velmi milého a vlídného člověka, a tak lze předpokládat, že se mnozí z nich objeví i na posledním rozloučení s herečkou. V pátek 25. června se podle webu lidovky.cz v dopoledních hodinách v kostele sv. Anežky v Praze na Spořilově uskuteční veřejné rozloučení, kde budou moci všichni zúčastnění za ikonu českého a československého filmu zapálit svíčku či položit květinu.

O několik hodin později pak proběhne samotný pohřeb, kam se ovšem smí dostavit jen rodina herečky a její nejbližší přátelé. Ani o tento smuteční obřad ovšem nebude veřejnost ochuzena. Ta jej totiž bude moci sledovat z prostranství kostela prostřednictvím velkoplošných obrazovek.

Příčina smrti se neví

Josef Abrhám mladší, jediný syn Libušky Šafránkové a jejího manžela Josefa Abrháma, požádal všechny o ohleduplnost k soukromí rodiny. Fanoušci by přesto rádi věděli, co za brzkým odchodem populární herečky stálo. Jak to ale vypadá, ani pozůstalí po Šafránkové prozatím tuto informaci nemají. „Asi mi nebudete věřit, ale ani já dodnes nevím, co se stalo. Bylo to tak nečekané… Volala jsem synovcovi, ale on mi také nebyl schopen nic říct. Víte, já si myslím, že to ještě nevědí ani lékaři, že to zkoumají,” nechala se před pár dny slyšet sestra Šafránkové Miroslava pro Blesk.

Ztráta Libuše Šafránkové je pro diváky tvrdou ránou, mnohem větší tragédií je ale pochopitelně pro její rodinu. Ta nyní prožívá velmi smutné období, podporu jí však vyjadřuje obrovské množství fanoušků, kteří na Šafránkovou vzpomínají. „ Od náhlého odchodu maminky Libuše Šafránkové celé naší rodině přichází nespočet soustrastných zpráv a dopisů. Žel není v našich silách poděkovat každému zvlášť. Proto bych chtěl všem, kteří si na maminku vzpomněli, co nejupřímnější touto cestou poděkovat,” uvedl podle Lidovek ve svém prohlášení Josef Abrhám mladší.

Libuše Šafránková ztvárnila mnoho skvělých rolí

