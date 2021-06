Libuše Šafránková: Pohřeb legendární Popelky bude mít netradiční průběh

Byla hvězdou mnoha filmů a získala si nejedno divácké srdce. Nedávno zesnulá herečka Libuše Šafránková měla obrovské množství příznivců, kteří by jí nyní rádi vzdali hold. V rámci veřejného rozloučení za ni mohou zapálit svíčku či položit květinu. Následný pohřeb pak bude možné sledovat zpovzdálí.

Náhlé úmrtí herečky Libušky Šafránkové zasáhlo kromě její rodiny a blízkých pochopitelně i tisíce fanoušků představitelky legendární Popelky ze snímku Tři oříšky pro Popelku. Nestárnoucí hvězda měla na svém kontě ale mnohem více rolí, díky kterým se nesmazatelně zapsala do srdcí veřejnosti. A právě se nyní začali zajímat o detaily z jejího chystaného pohřbu. Vzdát hold herečce bude moct opravdu každý.

Velkoplošné obrazovky

V pátek 25. června v dopoledních hodinách proběhne v kostele sv. Anežky v Praze na Spořilově veřejné rozloučení s herečkou. Uvedl tak web stars24.cz. Vzhledem k popularitě Libuše Šafránkové a zájmu, jaký její náhlý skon vzbudil, se očekává velká účast. Toho dne odpoledne pak v kostele proběhne i samotný pohřeb. Ten již nebude veřejnosti přístupný a uskuteční se pouze v rodinném kruhu.

Fanoušci jej ovšem budou moci sledovat z prostranství na velkoplošných obrazovvkách. Podle stars24.cz o tom informovala s odkazem na syna herečky Josefa Abrháma mladšího mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová. Další detaily by měly být prozrazeny v následujících dnech.

Tak by to chtěla

Libuše Šafránková si velmi střežila své soukromí a rozhovory moc často neposkytovala. I přesto by však dle jejího syna ráda dala svým fanouškům možnost, aby uctili její památku. „Maminka si nepotrpěla na velkou pozornost a cenila si soukromí. Vím ale, že by určitě stála o to, aby ti, kteří ji měli rádi, mělo možnost se s ní rozloučit na místě, kam ráda přes 30 let chodila,” řekl k výběru místa a stylu posledního rozloučení Josef Abrhám mladší.

A jsou to právě fanoušci, kdo nyní rodině poskytuje obrovskou podporu. „Od náhlého odchodu maminky Libuše Šafránkové celé naší rodině přichází nespočet soustrastných zpráv a dopisů. Žel není v našich silách poděkovat každému zvlášť. Proto bych chtěl všem, kteří si na maminku vzpomněli, co nejupřímněji touto cestou poděkovat. Naše rodina prožívá toto nelehké období velmi bolestně a všechna vaše slova účasti jsou pro nás silnou podporou,” dodal ještě syn herečky.