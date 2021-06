Libuše Šafránková si zaslouží důstojný pohřeb, radnice řešila zásadní problém

Když 9. června zemřela legendární herečka a česká Popelka Libuška Šafránková, republika se zahalila do temnoty. Pro její humor, laskavost a dobrotu ji totiž milovali nejen fanoušci, ale také kolegové, kteří ronili slzy ve velkém. Nyní se přiblížil čas pohřbu. Ten se bude konat v pátek 25. června a my známe detaily, jak bude probíhat.

9. června zemřela po dlouhé nemoci herečka Libuška Šafránková a tento pátek, 25. června, se bude konat ve Farnosti Panny Marie Sněžné poslední rozloučení s touto legendou. Mnoho lidí i hereččiných kolegů samozřejmě zajímá, jak bude pohřeb probíhat. Přinášíme vám tedy informace, jaký bude samotný smuteční akt.

Sama farnost uvedla na sociálních sítích instrukce, kterými by se měli účastníci pohřbu řídit.

„V pátek 25. 6. se bude v kostele sv. Anežky České na Spořilově od 10:00 do 14:00 konat veřejné tiché rozloučení. Od 16:00 bude náš provinciál o. Jakub Sadílek sloužit pohřební mši sv., která bude pouze pro nejbližší rodinu, nicméně bude přenášena i před kostel a bude podáváno svaté přijímání. Během víkendu bude pravděpodobně ve spořilovském kostele zřízeno i pietní místo pro ty, kteří by se ještě chtěli v tichosti rozloučit," bylo napsáno na Facebooku farnosti.

Kvůli smrti Šafránkové teskní davy fanoušků

Pohřeb bude jistě smutný, protože naši Popelku milovaly davy a rakovinu plic, kterou onemocněla už v roce 2014, s ní prožívaly. Přesto nikdo netušil, že je to s ní tak špatné a herečka v pouhých 68 letech odejde do hereckého nebe.

Ani její manžel Josef Abrhám na tom není dobře. Sice se ho rodina a vnoučata snaží držet nad vodou, ale herec se stáhl do sebe a nikam nevychází. Poslední rozloučení se ženou, kterou miloval tolik let, pro něj nebude jistě vůbec snadné. Těšit ho může alespoň fakt, že se svou životní láskou stihl oslavit její osmašedesáté narozeniny, kdy se naposledy viděla i se svými přáteli a rodinou. Mohla se tak alespoň nenápadně rozloučit. Jistě tušila, že se blíží její konec.

Po oslavě totiž nastoupila do nemocnice na plánovanou operaci, ze které se ale už nevzpamatovala a den po zákroku zemřela. Nikdo prý s tím, že by se to mohlo stát, nepočítal. Vyjádřila se tak i její sestra Miroslava.

Nečekané úmrtí zaskočilo i rodinné příslušníky

„Asi mi nebudete věřit, ale ani já dosud nevím, co se stalo. Bylo to tak nečekané… Volala jsem synovci, ale on mi také nebyl schopen nic říci. Víte, já si myslím, že to ještě nevědí ani lékaři, že to zkoumají,“ řekla deníku Blesk po skonu sestry.

Další problém, který kolem pohřbu vyvstává, jsou zničené schody u farnosti, kde se celá akce má konat. Rekonstrukce se do pohřbu rozhodně nestihne uskutečnit.

„Nevyhovující stav přístupového schodiště budeme řešit na čtvrteční technické obhlídce. Tradicí na pohřbech významných umělců je vynášení rakve za potlesku ve špalíru kolegů,“ řekl Blesku mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk. Schody nakonec provizorně opravila radnice Prahy 4, jelikož by průběh pohřbu nebyl důstojný.

