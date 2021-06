Libuše Šafránková: Těsně před pohřbem rodina řeší zásadní překážku

Již v pátek 25. června se uskuteční pohřeb populární herečky Libuše Šafránkové v kostele sv. Anežky v Praze. Do posledního rozloučení tak zbývá jen několik málo dní, během kterých se rodina Popelky, Ministerstvo kultury a Národní divadlo snaží vyřešit zásadní problém.

Herečka Libuše Šafránková byla mezi diváky nesmírně populární, a proto se na jejím veřejném rozloučení očekává obrovská účast. Pohřeb se uskuteční v kostele sv. Anežky v Praze ve Střešovicích, neboť šlo o místo, které měla představitelka Popelky nesmírně ráda. S kostelem je ovšem spojen jeden estetický problém. Jeho přístupové schodiště je totiž podle Blesku v dezolátním stavu!

Na poslední chvíli

Schodiště by bezesporu nutně potřebovalo rekonstrukci, ta se ale do příštího pátku již rozhodně nestihne. I proto se organizátoři alespoň nějak pokusí jeho stav zlepšit. „Nevyhovující stav přístupového schodiště budeme řešit na čtvrteční technické obhlídce,” uvedl pro Blesk mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk.

„Tradicí na pohřbech významných umělců je vynášení rakve za potlesku ve špalíru kolegů,” dodal ještě a nepřímo tak neznačil, co se bude odehrávat v závěru ceremoniálu. Snad se tedy podaří schodiště alespoň z části opravit, neboť by snášení rakve po zničeném poschodí mohlo být i nebezpečné.

Pohřeb může sledovat veřejnost

V pátek 25. června v dopoledních hodinách dojde v kostele sv. Anežky k veřejnému rozloučení, kterého se mohou zúčastnit všichni fanoušci a obdivovatelé herečky a položit za ni květinu či zapálit svíčku. Toho dne odpoledne se pak uskuteční samotný pohřeb, jež bude ovšem jen v rodinném kruhu. Lidé jej však budou moci sledovat z prostranství kostele na velkoplošných obrazovkách.

„Maminka si nepotrpěla na velkou pozornost a cenila si soukromí. Vím ale, že by určitě stála o to, aby ti, kteří ji měli rádi, měli možnost se s ní rozloučit na místě, kam ráda přes třicet let chodila,” řekl k výběru místa a stylu posledního rozloučení syn herečky, Josef Abrhám mladší.

Libuši Šafránkovou proslavila role Popelky

