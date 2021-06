Poslední rozloučení s Libuší Šafránkovou proběhne i veřejně, má ale svá pravidla

Zpráva o úmrtí legendární české herečky Libuše Šafránkové zasáhla mnohé. I proto se její fanoušci zajímali o to, zda budou mít možnost se s ikonou českého filmu rozloučit. Samotného pohřbu se hereččini obdivovatelé sice nezúčastní, ale budou jej moci z povzdálí sledovat.

Z věčného odchodu herečky Libušky Šafránkové se milovníci českého a českosloveského filmu rozhodně jen tak nevzpamatují. Představitelka Popelky ze snímku Tři oříšky pro Popelku si během své kariéry získala srdce mnohých. Na svém kontě má mnoho rolí, byla úžasnou herečkou i skvělým člověkem, a tak se nelze divit tomu, nakolik byla mezi veřejností oblíbená. I proto by se s ní její obdivovatelé rádi rozloučili. A právě takové možnosti se jim dostane v pátek 25. června.

Veřejné rozloučení

Fanoušci herečky se mohou zúčastnit veřejného rozloučení, které se uskuteční 25. června dopoledne v kostele sv. Anežky v Praze na Spořilově. Očekává se hojná účast. Lidé musí počítat s tím, že budou stát fronty a vytrvale tak čekat, až na ně přijde řada a oni budou moci zapálit svíčku či položit květinu.

O posledním rozloučení informoval portál iROZHLAS. Toho dne odpoledne pak na tom samém místě proběhne i pohřeb, kterého se zúčastní jen rodina a blízcí přátelé herečky. Smuteční obřad však bude přístupný i pro veřejnost, alespoň tedy v určitém smyslu slova. Na prostranství u kostela totiž mohou milovníci Libuše Šafránkové sledovat pohřeb na velkoplošných obrazovkách.

„Maminka si nepotrpěla na velkou pozornost a cenila si soukromí. Vím ale, že by určitě stála o to, aby ti, kteří ji měli rádi, měli možnost se s ní rozloučit na místě, kam ráda přes 30 let chodila,” uvedl podle iROZHLASU syn herečky, který zároveň požádal všechny o ohleduplnost k soukromí rodiny. Přesnější informace k rozloučení a pohřbu by měly být zveřejněny v nejbližších dnech.

Rodné Šlapanice u Brna

Libuše Šafránková patří k nejznámějším českým herečkám a její smrt znamená obrovskou ztrátu nejen pro její rodinu a blízké, ale také pro fanoušky a českou kinematografii. Právě hereččini příznivci nyní vyjadřují pozůstalým obrovskou podporu, za což je celá rodina nesmírně vděčná. Možná i proto se nejbližší Libušky rozhodli pojmout pohřeb v takovém stylu, aby měl skutečně každý možnost se s herečkou rozloučit.

„Od náhlého odchodu maminky Libuše Šafránkové celé naší rodině přichází nespočet soustrastných zpráv a dopisů. Žel není v našich silých poděkovat každému zvlášť. Proto bych chtěl všem, kteří si na maminku vzpomněli, co nejupřímněji touto cestou podvěkoat. Naše rodina prožívá toto nelehké období velmi bolestně a všechna vaše slova účasti jsou pro nás silnou podporou,” prohlásil Josef Abrhám mladší.

V pátek 2. července, tedy týden po samotném pohřbu, proběhne zádušní mše a uložení na hřbitově ve Šlapanicích u Brna.

Libuše Šafránková má obrovské množství fanoušků

#youtube|p5OVEE2U9z8|6s#