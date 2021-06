Libuše Šafránková: Pietní místo za slavnou Popelku navštívily desítky lidí

Libuše Šafránková se nejen díky své roli Popelky zaryla do srdcí tisíců lidí, což dokazuje i obrovský smutek, který se rozlehl celou zemí po její nečekané smrti. Poslední rozloučení je naplánované na 25. 6., mezitím se ale Římskokatolická farnost Spořilov společně se ZUŠ Vadima Petrova rozhodla pro slavnou herečku uspořádat sousedskou pietu, kam dorazily desítky fanoušků zesnulé hvězdy.

Libuška Šafránková právem patřila k nejvíce uznávaným herečkám u nás. Krásná brunetka se za svou kariéru zhostila desítek filmových i divadelních rolí a vždy dokázala vyniknout.

Před pár lety Šafránková prodělala rakovinu plic, po překonání vážné nemoci se pak stáhla z očí veřejnosti. Poslední roky se věnovala hlavně svým vnoučátkům. Role babičky ji velice bavila a naplňovala, možná i proto už neměla ambice vracet se k hraní.

Herečka oslavila v pondělí 7. června své 68. narozeniny. O dva dny později ale přišla smutná zpráva, všemi milovaná hvězda nečekaně zemřela.

Římskokatolická farnost na Spořilově uspořádala pro Libušku Šafránkovou sousedskou pietu

Libuška Šafránková nebyla oblíbená jen u svých fanoušků, za její laskavou povahu ji obdivovali také kolegové i sousedé. Jelikož herečka bydlela dlouhé roky se svým manželem Josefem Abrhámem na Spořilově, obyvatelé této městské části se rozhodli jí uspořádat pietu.

"Přijďte vzdát hold a zapálit svíčku za Libuši Šafránkovou, vynikající herečku a krásnou Popelku, která navždy zůstane v srdcích mnoha generací," stálo na oficiální pozvánce. Událost se konala u kostela sv. Anežky České nad Roztylským náměstím v Praze. V půl šesté pronesl vzpomínkovou řeč Petr Regalát Beneš a vystoupili také umělci ze ZUŠ Vadima Petrova

Na místo dorazilo mnoho lidí, kteří přišli Šafránkové vzdát hold. Spořilov ale nebylo jediné místo, kde se na Libušku Šafránkovou vzpomínalo, malinká pieta vznikla také u Činoherním klubu, kde herečka prožila větší část své kariéry.

Poslední rozloučení proběhně 25. června

Svíčky a květiny na počest Libuše Šafránkové se objevily také u hlavního vchodu do Činoherního klubu. Ze smrti herečky jsou zdrcení jak kolegové, tak ředitel divadla, Vladimír Procházka.

"Líba měla to štěstí, že se dostala v pravý čas k pravým rolím. Ale v mojí mysli byla a zůstane navždy především velkou divadelní herečkou. Možná tou největší, jakou jsem kdy potkal. Dovedla výkladu, který zprostředkoval režisér, dodat tolik vlastní osobitosti, tolik fantazie, jednotnosti a sebe, že to je něco, co se nedá opakovat. Taková byla jen ona," řekl Procházka webu cnn.iprima.cz.

Oficiální poslední rozloučení s Libuškou Šafránkovou se uskuteční 25. června odpoledne v kruhu rodiny a blízkých přátel. Na prostranství u kostela bude lidé mít možnost sledovat obřad na velkoplošných obrazovkách.

Menší pietní místo vzniklo i před Činoherním klubem

Zdroj: Profimedia