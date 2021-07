Proč Libuše Šafránková téměř nejezdila do Šlapanic, kde vyrostla?

Zdroj: Profimedia.cz

I když se Libuše Šafránková narodila v Brně, dětství a mládí prožila v nedalekých Šlapanicích. Tady chodila do školy a poprvé stála na divadelních prknech ochotnického spolku. Ve městečku, kde byla nedávno uložena do rodinné hrobky, jsou místní na slavnou rodačku právem hrdí. Muzeum Šlapanic proto vyhlásilo sbírku archivních fotografií, které zachycují herečku jako malou holčičku. V budoucnu by tu navíc rádi vybudovali muzuem připomínající slavnou Popelku.