Libuše Šafránková: Na odchod byla připravená, dojal všechny farář Sadílek

Nedávno se konalo poslední rozloučení s Libuší Šafránkovou. S oblíbenou herečkou se přišli rozloučit kolegové z branže, přátelé a v první řadě rodinní příslušníci, kteří se stále nemohou se smrtí milované Libušky smířit. Během pohřbu nezůstalo jedno oko suché a to zvlášť poté, co farář Jakub Sadílek začal číst svůj dojemný proslov.

Libuše Šafránková patřila mezi nejvíce uznávané herečky a její odchod je pro český národ velice bolestivou ztrátou. Hvězda za svou kariéru ztvárnila desítky divadelních i filmových rolí, díky kterým se navždy zaryla do srdcí hned několika generací.

Všemi milovaná Popelka v tajnosti bojovala s vážnou nemocí. Proto její smrt, která přišla nečekaně dva dny poté, co oslavila 68. narozeniny, všechny šokovala.

Ani nejbližší Šafránkové navíc neměli tušení, že se z plánovaného zákroku v nemocnici už nikdy nevrátí. Jak potvrdila Miroslava Šafránková, její sestra měla velikou vůli žít. "Nikdo netušil, že už se domů nevrátí. Nikdo to nečekal. Vůbec nikdo z nás nebyl připraven, že by mohla takto náhle odejít. Když o tom ale teď tak přemýšlím, tak jsme na to připraveni být mohli. Nikdo si nedokáže představit, co si chudák musela zvlášť poslední dobou prožít," sdělila zdrcená Šafránková Blesku.

Josef Abrhám mladší neudržel slzy, jeho matka prý byla se smrtí smířená

Jediný syn Libuše Šafránkové, Josef Abrhám mladší se po příjezdu ke kostelu dlouho držel, když ale kněz Jakub Sadílek začal svůj proslov, propukl v bolestný pláč.

"Den před jejím odchodem si mě zavolala, při posledním dlouhém objetí jsem cítil, že byla připravená na odchod ke Stvořiteli. Dnes si pro ni přijel na bílém koni," těmito slovy zahájil dle webu expres.cz farář dojemně mši.

"Milí Josefové, milá rodino, asi málokdo z nás má tolik obliby a přátel jako vaše maminka, babička, Popelka, Lila nebo Barunka z Babičky," pokračoval kněz, kterého pojilo se zesnulou herečkou letité přátelství. "Byla dětsky bezprostřední. S manželem Josefem se doma bavili texty z filmů nebo inscenací. Když si někdy zapomněla klíče od domu, nebála se domů vlézt přes střechu. Nebála se drandit na koni stejně jako v pohádce Třetí princ," dodal na adresu Šafránkové.

Na kar dorazil i Josef Abrhám, ačkoliv se necítil dobře, chtěl být s rodinou

Po pohřbu Libuše Šafránkové se smuteční hosté přesunuli do nedaleké hospůdky. Nechyběl tam ani vdovec Josef Abrhám, který dorazil na invalidním vozíku a všechny přítomné vystrašil svým vyhublým zjevem.

Slavnému herci sice musela pomáhat ochranka, i přes to se ale překonal a společně s přáteli na chvilku dorazil na kar. "Chtěl být s celou rodinou, i když se vůbec necítil dobře," řekl dle Blesku Nedělnímu Aha! jeden z hostů, který si nepřál být jmenován.

Většina přátel pak na zesnulou hvězdu vzpomínali do pozdních hodin. Zdrcená Miroslava Šafránková ale opustila podnik mezi prvními, zdržela se zde pouze chvilku a pak se odebrala truchlit do soukromí.

Video z rozloučení s Libuší Šafránkovou.

#youtube|JZgDcq8IHnA|6753s#