Starostlivá Libuše Šafránková: V obavách o sestru myslela na nejhorší

Mnohokrát se spekulovalo o tom, jaký vztah spolu sestry Šafránkovy měly. Někteří si dokonce mysleli, že mladší ze sester na představitelku Popelky žárlila, protože se jí dostávalo více pracovních nabídek. Ve skutečnosti to ale bylo přesně naopak. Sestry se ve všem naprosto podporovaly a jedna druhou nesmírně milovala.

Obě měly ke kultuře již od dětství velmi blízko a svět filmu je uhranul v brzkém věku. Sestry Šafránkovy se objevila hned v několika filmech, podstatně více rolí však dostávala Libuše. Jak ale před časem napsal web NašeHvězdy.cz, Miroslavě to nikdy tak úplně nevadilo. I když mnozí spekulovali o možné závisti, kterou měla mladší Miroslava ke starší sestře chovat, obě se domněnkám vysmály. V roce 2013 se Borůvka z filmu Jak svět přichází o básníky nechala slyšet, že šoubyznys zkrátka nikdy nebyl pro ni a necítila se v něm dobře. Se sestrou se ovšem ve všem podporovaly.

Parťačky od dětství

Libušce bylo pět let, když se její mladší sestra narodila. A jak sama představitelka Popelky podle Blesku uvedla v dokumentu Neobyčejné životy, okamžitě se do roztomilého miminka zamilovala. „Tak mi ji dali do náruče a řekli: ‚Tak, teď se o ni budeš starat, tady máš sestřičku,’. Byla jsem do ní úplně paf, no, měla jsem ji hrozně ráda, Byla můj poklad, který jsem chtěla střežit,” vzpomínala Libuška před několika lety na chvíle, kdy si Miroslavu rodiče přinesli z porodnice domů.

Herečka byla zkrátka ze své sestry nadšená. A právě proto, jak moc ji milovala, se o ni častokrát velmi bála.

Trnula hrůzou!

Libuše se těšila, že svou sestru zahlédne v publiku během svého studentské vystoupení v Praze, po mladé Mirce ale nebylo ani vidu, ani slechu. Maminka ji totiž omylem posadila do vlaku jedoucího do Bratislavy. Herečka byla nesmírně vyděšená a neměla ponětí, co se mohlo stát a kde její „poklad” je. „Naskakovaly mi opary strach, co se jí stalo, že nepřijela. Klečela jsem v umývárně a prosila pánaboha, ať si vezme radši mě a ji zachrání,” vyprávěla Libuše příběh, ze kterého je jasné, nakolik jí na mladší sestřičce záleželo.

Vše mělo ale dobrý konec. Průvodčí Miroslavu v průběhu cesty odkázala na správný vlak a ty se v pořádku vrátila domů. Tenkrát to byl zcela určitě děsivý zážitek pro obě sestry Šafránkovy, je ale jasné, že se k němu v průběhu života několikrát se smíchem vracely.

Sestry se objevily společně před kamerou ve filmu Malá mořská víla

Zdroj: Youtube