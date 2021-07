Pohřeb Libuše Šafránkové ve Šlapanicích: Lidé v krojích, kopretiny a bílá urna!

V pátek se odehrálo v pořadí druhé rozloučení s Libuší Šafránkovou. Nejbližší příbuzní, přátelé a fanoušci přišli dát naposledy sbohem filmové Popelce do kostela ve Šlapanicích u Brna, odkud hvězda pocházela.

Libuše Šafránková byla úžasná herečka a díky svému talentu a skromné a milé povaze, se zapsala do srdcí několika generací. K nejslavnějším rolím herečky patří bezesporu Popelka ve filmu Tři oříšky pro Popelku.

Šafránková se už před několika lety stáhla z veřejnosti, prodělala totiž rakovinu plic a po vážné nemoci už se k herectví nevrátila, raději se věnovala vnoučatům.

Zpráva o smrti hvězdy zasáhla širokou veřejnost, přišla totiž zcela nečekaně. Herečka oslavila 68. narozeniny a o dva dny později rodina oznámila zdrcující zprávu. "Asi mi nebudete věřit, ale ani já dosud nevím, co se stalo. Bylo to tak nečekané… Volala jsem synovci, ale on mi také nebyl schopen nic říci. Víte, já si myslím, že to ještě nevědí ani lékaři, že to zkoumají," řekla Blesku zdrcená sestra zesnulé, Miroslava Šafránková.

Na rozloučení ve Šlapanicích pronesl řeč Bolek Polívka

Zatímco v pražském Spořilově ke smutečním hostům promluvila Dagmar Havlová, ve Šlapanicích dostal slovo další spolužák z brněnské JAMU, Bolek Polívka.

"Často jsme jezdili vlakem do Prahy a pak zase domů do Brna. Často jsme se potkávali a povídali jsme si vážně i nevážně, hodně jsme se zasmáli a vím, že tehdy byl položen základ té krásné úvahy: Prosím tě, co tě tam do té Prahy táhne? Lokomotiva, odpověděla s humorem… Libuška byla anděl, v tom vlaku jsem potkal anděla. A jak všichni víme, andělé neodcházejí, andělé odcházejí proto, aby se vraceli, a já pevně věřím, že Libuška se bude vracet a pomáhat nám s našimi životy. Libuško, za všechny, co tě mají rádi a co tě milují, hluboce se ti klaním," řekl dojatý herec.

Ani na druhém rozloučení nechyběly kopretiny, jako vzpomínka na první roli Libušky Šafránkové ve filmu Babička, kde ztvárnila malou Barunku. Velikou radost přítomným udělal vdovec Josef Abrhám, který se krátce před začátkem mše postavil na nohy a za podpory dokonce ušel krátkou vzdálenost bez invalidního vozíku. U bílé urny položil své manželce věnec se stejným vzkazem, jako k rakvi na Spořilově: "Chybíš mi moc!"

Na hřbitově zahrála kapela, kterou kdysi založil otec Libuše Šafránkové

Stejně jako na pražskou zádušní mši, i ve Šlapanicích směl do kostela pouze omezený počet lidí. Fanoušci Libuše Šafránkové ale mohli sledovat přenos na obří obrazovce umístěné před kostelem.

Po skončení mše se přítomní přesunuli městem na místní hřbitov, aby zde pochovali ostatky Libušky Šafránkové. Někteří místní se přišli rozloučit s hvězdou v lidových krojích. Na hřbitově pak zahrála kapela píseň z filmu Tři oříšky pro Popelku. Hudební skupinu kdysi založil hereččin otec Miroslav Šafránek.

Jediný syn Libuše Šafránkové, Josef Abrhám mladší, opět nedokázal udržet slzy a dal najevo svůj hluboký zármutek nad ztrátou milované maminky…

Na pražském pohřbu Libušce Šafránkové zahrála kapela Mig 21.