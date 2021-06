Libuše Šafránková a role Popelky: Tři oříšky její rodnou vesnici rozplakaly

Nedávno zesnulá Libuše Šafránková má na svém kontě mnoho filmů. Jak sama uváděla, nechtěla být herečkou jen jedné role, přesto si v souvislosti s jejím jménem mnoho diváků okamžitě vybaví hlavně snímek Tři oříšky pro Popelku. Libuška v něm zazářila a ihned se vryla do povědomí veřejnosti. Když pohádku před mnoha lety viděli obyvatelé Šlapanic u Brna, tedy vesničky, ve které Šafránková strávila dětství, všichni dojetím plakali!

Celý národ truchlí. Dva dny poté, co oslavila své osmašedesáté narozeniny, legendární herečka Libuše Šafránková zemřela. Její fanoušci si okamžitě začali připomínat její nejznámější role, mezi kterými dominuje Popelka z filmu Tři oříšky pro Popelku. Kultovní pohádka nepobláznila jen Česko, pravidelně se v období Vánoc vysílá hned v několika světových zemích. A není se čemu divit.

Slzy dojetí

Do pohádky s Libuškou Šafránkovou v hlavní roli se všichni okamžitě zamilovali. Mnozí si dokonce nedokáží bez kultovního snímku představit vánoční období. Krásný příběh tehdy pohltil i Šlapanice u Brna, rodnou vesničku představitelky Popelky. Šafránková totiž už jako malé děvčátko podle webu iDNES působila v tamější společnosti ochotníků, kteří sledovali, jak se z roztomilé dívenky stává ostřílená herečka. A možná právě s uvedením Tří oříšků pro Popelku si hereččini blízcí uvědomili, co všechno nadějná slečna dokázala.

„Šlapanice už se hodně rozrostly, ale v to době jsme se ještě všichni znali. Všem až tekly slzy, jak to bylo nádherné, co všechno předváděla. Těžko se to dá povědět, emoce v tom hrály velkou roli,” uvedl v rozhovoru pro iDNES někdejší ekonom Masarykovy univerzity Jaroslav Rektořík, který před lety rovněž působil mezi ochotníky šlapanického divadla.

Rozený talent

Podle Rektoříka Šafránková už jako dítě velmi dobře recitovala. Později se ukázalo, že se umí velmi dobře pohybovat po divadelním jevišti. „Rodina Šafránkových bydlela kousek od místní sokolovny, kde se pravidelně cvičívalo. Ženy a děti každé pondělí a čtvrtek. Libuška, skutečně pohybově nadaná, cvičila taky. Jako maminka. Sice to byla společnost jenom ochotnická, ale stoprocentně to na Libušku vliv mělo,” prozradil Rektořík, který se velmi dobře znal i s rodiči Libušky a její sestry Miroslavy.

Tři oříšky pro Popelku diváci milují

