Libuše Šafránková v jednom z posledních rozhovorů: Řekla, co jí dávalo chuť žít

Herečka Libuše Šafránková a její manžel Josef Abrhám měli jen jednoho syna, vnoučat se ovšem dočkali rovnou pětkrát. A byla to právě její rodina, pro co představitelka Popelky žila. A v posledních letech života byla nesmírně šťastná.

Nedávno zesnulou herečku lidé znají převážně díky jejím nezapomenutelným rolím. O svém soukromí se téměř nikdy nebavila, stejně tak málokdy poskytovala rozhovory. Poté, co v roce 2014 onemocněla rakovinou plic, se navíc takřka úplně stáhla do ústraní a moc o ní vědět nebylo. Když se jí ale v roce 2019 narodila další dvě vnoučátka, kluci – dvojčata, v euforii prolomila hradbu mlčení a radostně hlásila, jak moc šťastná je.

Chuť žít

A s příchodem dvojčátek Libuška rodině svého syna velmi pomáhala. Josef Abrhám ml. totiž podle Blesku musel chodit do práce a jeho manželka Ludmila měla plné ruce práce s péčí o novorozené chlapečky. Představitelka Popelky tedy hodně pečovala o svou roční vnučku Lauru Josefínu. „Báječně si s ní rozumím, stejně jako s ostatními vnoučaty. Jsou jedno moje velké štěstí,” nechala se herečka s radostí před lety slyšet v rozhovoru pro Aha!.

„Mám obrovskou chuť žít,” dodala ještě Libuška, která byla ze své rodiny naprosto nadšená a se všemi členy měla krásný vztah. A její starší vnoučata Josef a Antonín, které má syn Šafránková a Abrháma z předchozího manželství, dokonce objevují svět filmu. Zájem o kinematografii mají zkrátka v rodině.

Získali několik cen

Jak mladí filmaři nedávno uvedli v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, začali s natáčením před několika lety. Starší z chlapců, čtrnáctiletý Josef, se většinou chopí režie, zatímco Antonín se objevuje před kamerou. Za své krátké snímky již posbírali několik ocenění a je vidět, že mají rozhodně talent. Své snímky pouštěli i svým prarodičům. A zatímco dědeček je sledoval s pobavením, babička měla k jejich tvorbě i pár profesionální rad.

„Babička říkala, že Tonda šišlá, že si šlape na jazyk a že by měl přidat. Nekritizovala, byla to profesionální rada. Dědečkovi se náš film líbil, připadalo mu to komické,” prozradil starší z bratrů se smíchem.

Vnuci Abrhámovi před sebou mají jistě zářivou budoucnost

Zdroj: Youtube