Rakovina jí zničila kariéru, Libuška Šafránková žije v ústraní a pečuje o rodinu

Byla krásná, milá a talentovaná. Herecký svět i muži jí leželi u nohou. Ona však své srdce darovala jen jednomu, se kterým zůstala celý život. S hercem Josefem Abrhámem se nyní stará o čtyři vnoučata a snaží se zůstat navzdory zákeřné nemoci co nejvíce nápomocná své rodině. Ta je pro ni totiž nejdůležitější.

Před více než padesáti lety se proslavila herečka Libuška Šafránková slavnou Moskalykovou adaptací Babičky, kde si zahrála Barunku. Poté přišla na řadu pohádka Tři oříšky pro Popelku, díky níž se stala hvězdou jak u nás, tak v Německu či Norsku. Poté následovaly další role, které udělaly z krásné dívky herečku první velikosti.

Vzpomeňme například na legendární filmy jako Vesničko má středisková, Báječná léta pod psa, Kolja nebo Obecná škola, kde Libuška hrála významné role a nutno podotknout, že naprosto skvěle. Ukázala tak, že není pouze krásná, ale také velmi talentovaná.

Bohužel je s postupem času vše jinak. Nemoc si nevybírá a postihla i Šafránkovou. Ta prý již několik let trpí rakovinou plic. O své nemoci však herečka s veřejností ani médii nekomunikuje, stáhla se do ústranní a stará se o svou rodinu, kterou bezmezně miluje.

Životní partner a opora Josef Abrhám

Ve všem ji podporuje také manžel, herec Josef Abrhám, ten je jejím životním partnerem. Spolu mají syna Josefa, který má za sebou už dvě manželství a z každého přivedl do rodiny dvě děti. Libuška tak má čtyři vnoučata. Nejstaršího vnuka Josefa, kterého následoval Antonín. Ze současného manželství s podnikatelkou Lídou má její syn dceru Lauru a malého syna školkového věku. Libuška se snaží být pro všechna svá vnoučata příkladnou babičkou.

O hereččině nemoci informoval i německý tisk, který několikrát zmínil, že miláček národa trpí zákeřnou rakovinou plic a že doufá, že se z toho Češka dostane, protože by to pro obě země byla velká ztráta. Ani k těmto článkům se Šafránková nevyjádřila, dokonce poprosila veřejnost, aby respektovala její soukromí, ale také poděkovala všem, co na ni v této nelehké chvíli myslí a posílají jí energii.

Závažná nemoc herečku vyřadila z pracovního procesu

O tom, že herečku opravdu něco trápí a není to nic banálního, se mohli lidé přesvědčit také díky tomu, že se nedostavila převzít ocenění od prezidenta Miloše Zemana, který pro ni měl připraveny právě tři zlaté oříšky. Nakonec je převzala její dcera Mirka. Libuška však měla z ocenění velkou radost.

Za nějaký čas to naštěstí začalo vypadat, že se blýská na lepší časy. Libuška tu a tam dala rozhovor, ve kterém prozradila, že se její zdravotní stav zlepšuje a že se cítí dobře. Před kamery se ale už vrátit nechce, raději si prý bude užívat péči o rodinu a hlavně o vnoučata. Prodělaná nemoc jí tak vlastně zničila kariéru.

Na písničku z legendární pohádky Tři oříšky pro Popelku se podívejte ve videu!

Zdroj: Youtube