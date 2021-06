Lidé dávají sbohem Popelce: Veřejné rozloučení s Libuší Šafránkovou začalo

Mezi diváky byla nesmírně oblíbená, stejně tak i mezi hereckými kolegy. Náhlé úmrtí legendární herečky Libuše Šafránkové je pro českou kinematografii nesmírnou tragédií. Právě dnes 25. června proběhne v odpoledních hodinách její pohřeb. Ještě předtím má ale široká veřejnost možnost se s nestárnoucí herečkou rozloučit.

Na svém kontě má mnoho různých rolí. Diváky ve svých filmech bavila po mnoho let, během čehož si dokázala vybudovat obrovskou základnu fanoušků. Mezi nejznámější filmy Libuše Šafránkové ale bezpochyby patří krásná pohádka Tři oříšky pro Popelku, ve které si tehdy ještě jako téměř dívenka zahrála úlohu Popelky. A právě tak si ji lidé budou pravděpodobně pamatovat nejvíce.

Fanoušci se loučí

Dnes, tedy 25. června, mají fanoušci herečky jedinečnou možnost dorazit do kostela sv. Anežky na pražském Spořilově a vzdát své oblíbenkyni hold. Právě na místě, kam Libuše Šafránková velkou část svého života ráda chodila, totiž probíhá od 10:00 do 14:00 veřejné rozloučení. Lidé tak mohou přijít a za herečku zapálit svíčku či položit květinu. Očekává se hojná účast.

Jak uvádí web aktuálně.cz, na místo ještě před otevřením kostela dorazilo několik desítek lidí. Pořadatelé je pouští dovnitř jen ve skupinkách, aby byla dodržena všechna stávající protiepidemická opatření.

Rozhodnutí rodiny

Libuše Šafránková si své soukromí přísně střežila. Na konci svého života už ani neposkytovala rozhovory a stáhla se do ústraní. Na své fanoušky ale nikdy nezanevřela. A právě i proto se její rodina rozhodla veřejné rozloučení uspořádat.

„Maminka si nepotrpěla na velkou pozornost a cenila si soukromí. Vím ale, že by určitě stála o to, aby ti, kteří ji měli rádi, měli možnost se s ní rozloučit na místě, kam přes 30 let ráda chodila,” uvedl k charakteru pohřbu podle Novinek syn Šafránkové Josef Abrhám mladší.

Ve 14:00 bude kostel sv. Anežky uzravřen, aby jej mohli organizátoři připravit na samotný pohřeb, který se uskuteční v 16:00. Na něm mají přístup jen pozvaní. Veřejnost jej však může sledovat z prostranství kostela na velkoplošných obrazovkách anebo přímo z domova. V přímém přenosu jej totiž bude přenášet Česká televize.

Nejznámější rolí Šafránkové je bezpochyby Popelka:

