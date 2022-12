Libuše Šafránková by byla štěstím bez sebe: Novorozená vnučka se jí velmi podobá

Zdroj: Profimedia.cz

Herečka Libuše Šafránková milovala svou rodinu a hlavně pak svá vnoučata, která jí dělala tu největší radost. I proto se ostatně v posledních několika letech nemohla dočkat Vánoc, které trávila se všemi nejbližšími po svém boku. A letos by si Vánoce jistě užila ještě více. Jejímu synovi Josefu Abrhámovi mladšímu se totiž narodil další potomek.

„Smrt střídá život, a tak to má být!” S těmito slovy oznámil herec Jan Kačer Blesku skutečnost, že se Josef Abrhám mladší dočkal po smrti svých rodičů dalšího potomka. „Mám z toho obrovskou radost,” dodal ještě. A je naprosto jasné, že by z nového vnoučátka bývali měli velkou radost i Josefa Abrhám starší a jeho manžela Libuše Šafránková.

Vánoce s dětmi

A to i proto, že se holčička, jíž dali rodiče jméno Lili Myriam, narodila krátce před vánočními svátky, které celá rodina moc ráda trávila pohromadě. A byla to právě Libuše Šafránková, kdo si užíval vánoční atmosféry ve společnosti dětí možná úplně nejvíce. „Vánoce budu trávit jako vždycky. Akorát to bude veselejší, protože máme víc dětí. Nejmladšímu jsou dva roky, staršímu tři, dalšímu je dvanáct a nejstaršímu pak čtrnáct let. Asi budeme celá rodina pohromadě,” radovala se ještě v prosinci 2020 představitelka legendární Popelky v rozhovoru pro ŽivotvČesku.cz. Je tedy pochopitelné, že by s dalším členem rodiny byly Vánoce pro Libuši Šafránkovou ještě radostnější.

Veselé momenty

Potom, co Josef Abrhám mladší musel během jednoho jediného roku pohřbít oba rodiče, je jasné, že se potýkal s velkým smutkem a steskem. Z toho mu ale jistě pomůže jeho novorozená dcera. O tom ostatně promluvila i sestra jeho otce Boca Abrhámová, která v rozhovoru pro Blesk uvedla, že narození děvčátka vneslo do celé rodiny svěží vánek. A navíc dodala, že se malá Lili Myriam velmi podobá na samotnou Libuši Šafránkovou. Je obrovská škoda, že se slavní manželé své vnučky již nedožili.