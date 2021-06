Bojím se o něj: Josef Abrhám dostal od Krampola radu, jak překonat smrt manželky

Herec Josef Abrhám prožívá nejčernější období života. Smrt milované manželky Libušky Šafránkové pro něj znamená nepředstavitelnou ztrátu. Obdobná tragédie před časem zasáhla i baviče Jiřího Krampola, který přišel o svou Haničku. Ten nyní prozradil, co mu nejvíce v období smutku a stesku pomáhá.

Měli spolu nádherný vztah, byla to láska, kterou mnozí obdivovali, a sami manželé na sebe byli velmi fixovaní. Herec Jiří Abrhám a Libuše Šafránková byli manželé téměř 50 let. Mezi diváky byli natolik oblíbení, že je režiséři často obsazovali společně do svých filmů. Zpráva o Libušščině úmrtí zasáhla všechny, hlavně pak ale pochopitelně jejího manžela. A právě o něj mají nyní jeho blízcí strach. Sám Abrhám se totiž potýká s několika zdravotními problémy.

Podpora od rodiny a kolegů

V nejtěžších chvílích je Abrhámovi oporou jeho milující rodina. Přestože měli s Libuškou jed jednoho syna, dočkali se pěti vnoučat. Jejich rodina je tady opravdu velká. Zdrcený herec se tak rozhodně má na koho obrátit. Přesto o něj mnozí mají velký strach. Jak totiž uvádí web CNN Prima News, podle přátel páru byla tím psychicky silnějším a odolnějším Šafránková. Přátelé a blízcí tak přemýšlejí, jaký dopad na Abrháma smrt jeho milované Libušky bude mít.

O svou životní lásku přišel vloni také bavič Jiří Krampol, který nyní prohlásil, co je nejlepším lékem na zlomené srdce. „Pepa je hrozně hodný a citlivý kluk. Bojím se o něj. Byl na Libušku strašně fixovaný. Ti dva byli dokonalý pár. Patřili k sobě. Měli oči jeden pro druhého. BUde muset najít nový důvod pro co žít. Když mně zemřela moje žena Hanička, nejvíce ze všeho mi pomohla práce. Člověk alespoň na chvíli vytěsní z hlavy černé myšlenky a chmury,” nechal se bavič slyšet pro CNN Prima News.

Abrháma trápí i zdravotní problémy

Obavy nad stavem Abrháma vznesl i jeho dlouholetý kamarád Jan Kačer. „Přednedávném jsem mu volal a nezvedl mi telefon. Vždycky mi přitom hned volal nazpátek. Měl jsem i něj velký strach a mám,” svěřil se herec a dodal, že se možná Abrhám po smrti Libušku uzavře ještě více do sebe.

Podle informací CNN Prima News Josefa Abrháma trápí problémy se srdcem a zároveň trpí poruchou termoregulace. Jde o onemocnění, při kterém dotyčný necítí teplo a nemůže se zahřát.

Josef Abrhám a Libuše Šafránková se spolu často objevovali i před kamerou

Zdroj: Youtube