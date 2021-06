Josef Abrhám bojuje se zdravím: Po smrti Libušky o něj mají přátelé strach

Zdroj: Profimedia

Manželi byli po dobu téměř padesáti let, něco mu však bránilo v tom, aby svou Libušku doprovodil do nemocnice, ve které jeho životní láska jen o dva dny později zemřela. Josef Abrhám se podle Blesku sám potýká s určitými zdravotními problémy, jež by za jeho absencí při převozu Libuše Šafránkové do zdravotnického zařízení mohly stát…