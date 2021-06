Eva Hrušková a Jan Přeučil v slzách: Čeho se Libuše Šafránková nedožila?

Eva Hrušková s manželem Janem Přeučilem dlouhé roky udržovali přátelský vztah s Libuší Šafránkovou a Josefem Abrhámem. Proto odchod herečky byl pro "první" Popelku i jejího muže obrovský šok. Jak na hvězdu vzpomínají a jaké přání se Libušce Šafránkové nikdy nesplnilo?

I když Libuše Šafránková svým výkonem ve filmu Tři oříšky pro Popelku tak trochu zastínila původní verzi filmu s Evou Hruškou, herečky spolu vedly letité přátelství.

Josef Abrhám je totiž dobrý kamarád s Janem Přeučilem a tak se manželské páry pravidelně stýkaly. "Strávili jsme spolu mnoho a mnoho chvil a byli jsme blízcí kamarádi. Velmi nás to zasáhlo. Bohužel to patří k životu," řekl zdrcený Přeučil Expresu.

O nemoci Šafránkové prý neměli Přeučil ani Hrušková žádné informace, ačkoliv se s ní vídali pravidelně. "Netušili jsme, že je to takto kritické. Něco se tam stalo, ale nevíme přesně co. Ani to vědět nechceme," prozradila herečka stejnému webu.

Libuše Šafránková se nikdy nedočkala záporné role

Libuše Šafránková za svou kariéru ztvárnila desítky televizních i divadelních rolí, jednu věc si ale podle Evy Hruškové v hereckém světě nesplnila!

"Oni byli kladná dvojice a my záporná. Libuška byla bezvadná a kdysi říkala Tomáši Magnuskovi: "To je zajímavé. Já nikdy nedostanu žádnou zápornou roli." Myslím si, že se jí nikdy nedočkala," řekla Hrušková Expresu.

Jan Přeučil se svou ženou mimo jiné prozradili, že aktuálně nejsou s vdovcem Josefem Abrhámem v kontaktu. "On je v péči svého syna. Tam nechceme zasahovat. Ještěže tam ten Pepík je a o tatínka se stará," sdělil Přeučil, který se kvůli pracovním povinnostem nemůže zúčastnit posledního rozloučení se Šafránkovou.

Na rozloučení dorazí Eva Hrušková bez svého manžela

Jan Přeučil byl sice s Libuší Šafránkovou dlouholetý kamarád, na poslední rozloučení ale dorazí pouze jeho manželka, Eva Hrušková.

"Evinka se tam chystá, ale já musím na Slovensko. Evinka mě ale zastoupí se vším všudy," vysvětlil herec výše zmíněnému webu, proč se nedostaví.

"Dostala jsem pozvání a půjdeme odpoledne. Budeme se vzájemně podpírat s Tomášem Magnuskem," doplnila Hrušková.

Libuška Šafránková svým pojetím Popelky okouzlila celé generace.

