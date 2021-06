Talent mají v rodině: Libuše Šafránková dala vnukům roztomilou radu

Libuše Šafránková byla jednou z nejgeniálnějších českých hereček. Obrovským talentem oplývá i její manžel, Josef Abrhám. Talent po rodičích zdědil i jejich syn Josef, který vystudoval FAMU a jak se zdá, u filmu zůstanou i jeho děti Josef a Antonín. Ti se již nyní ve svých čtrnácti a dvanácti letech pouštějí do natáčení nejrůznějších krátkých snímků a velmi se jim daří. Z jejich práce byli nadšeni i jejich prarodiče. Představitelka Popelky však dala mladšímu z vnuků důležitou radu.

Lásku k filmu si zkrátka předávají z generace na generaci. Zatímco Libuše Šafránková a Josef Abrhám tíhli hlavně k herectví, jejich syn Josef si zvolil práci za kamerou a věnuje se režii. A jak to tak vypadá, vzor ve svém otci vidí i jeho děti Josef a Antonín. Ti společně natáčí vlastní animované i hrané snímky, a dokonce za ně obdrželi i několik cen. A s jejich prací byli spokojeni i jejich prarodiče Josef a Libuška. Dědeček se na jejich filmy díval pro pobavení, babička měla ovšem i pár roztomilých připomínek.

Točí od osmi let

Kluci se k filmu vrhli opravdu ve velmi útlém věku. Josefovi bylo deset a jeho mladšímu bratrovi Antonínovi osm let. A co se natáčení týče, mají v rodině role jasně rozdělené. „Společně to píšeme, já to režíruju, Tonda prezentuje a rodiče financují,” pobavil diváky před časem Josef Abrhám v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

A komu jinému by své filmy měli pouštět než své velmi zkušené rodině. Před svými prarodiči sklidili úspěch, ale dostalo se jim i několika rad. „Babička říkala, že Tonda šišlá, že si šlape na jazyk a že by měl přidat. Nekritizovala, byla to profesní rada. Dědečkovi se náš film líbil, připadlo mu to komické,” usmíval se ještě Josef.

Filmy i reklamy

O tom, nakolik jsou kluci úspěšní, svědčí i ocenění, které si kluci odnesli ze soutěže Pražský filmový kufr. Tam totiž zvítězili v kategorii hraného filmu vytvořeného dětmi ve věku 11-15 let. Jejich tvorba ale přesahuje i do reklam.

„Pokoušeli jsme se točit reklamy. Snažili jsme se přilákat nějaké herce a herečky, jestli by s námi nechtěli spolupracovat. Po tom, co jsme to dali na YouTube, se nikdo neozval. To jsme nečekali,” prozradil ještě Josef se smíchem a pobavil tak i všechny přítomné.

Vnoučata Abrhámova před sebou mají zářivou budoucnost

