Libuše Šafránková a Josef Abrhám: Láska jim vydržela téměř půl století

Libuše Šafránková a Josef Abrhám patřili k nejvíce stabilním párům českého showbyznysu, manželé spolu prožili krásných 45 let. Začátek jejich lásky ale nebyl jednoduchý. Herečka musela bojovat o svého muže s Naďou Urbánkovou!

Libuše Šafránková se narodila 7. června 1953 v Brně. Divadlu se věnovala od útlého dětství. Už během studií na brněnské konzervatoři si zahrála Julii Kapuletovou v brněnském Mahenově divadle.

Později získala roli Barunky ve filmu Babička a tím začala její hvězdná kariéra. Po prvním úspěchu se tehdy dvacetiletá Šafránková vydala do Prahy a brzy byla obsazena do své životní role Popelky, díky které se stala slavnou nejen u nás, ale i v zahraničí. Režisér Václav Vorlíček nejdříve legendární postavu nabídl Janě Preissové, ta ale odmítla kvůli tomu, že čekala syna.

Ve stejnou dobu nastoupila začínající hvězda do Činoherního klubu, kde se poprvé setkala s Josefem Abrhámem. Dvojice v sobě ihned nalezla zalíbení, cesta k jejich lásce však byla strnitá, jelikož byl Abrhám zadaný s Naďou Urbánkovou.

Abrhám se bezhlavě zamiloval, dlouho ale nedokázal ukončit vztah s Urbánkovou

Nějaký čas trvalo, než se Josef Abrhám odhodlal pozvat Libušku Šafránkovou na večeři, ačkoliv po sobě už delší dobu pokukovali. Herec se osmělil až poté, kdy si společně zahráli v komedii Poprask na laguně.

Abrhám pak několik měsíců vedl dvojí život, protože pro něj nebylo lehké opustit svou stávající partnerku Naďu Urbánkovou. Zpěvačka se o nevěře dozvěděla až od své kadeřnice.

"Moc jsem si přála mít s Pepou dítě. Ve chvíli, kdy jsem cítila, že ten biologický budík zvoní, jsem mu to oznámila, protože jsem se chtěla zachovat čestně. On mi tehdy řekl, že se na to ještě necítí. Všichni věděli, že chodí i s Libuší, jen já ne. Až to nevydržela moje kadeřnice a řekla mi to, nerada na ten rozchod vzpomínám," řekla Urbánková kdysi Blesku. Zlomená a zklamaná pak odjela do utekla do amerického Nashvillu, kde si vzala za manžela producenta Jana Nemejovského. "Musím přiznat, že ten sňatek byl trošičku z trucu," přiznala Urbánková po letech.

Libuška Šafránková překonala vážnou nemoc v tajnosti, mezi lidi už nechodila

V roce 1976 se Josef Abrhám a Libuška Šafránková vzali a začali spolu hrát v mnoha filmech, například ve Vrchní, prchni. Sehranou dvojici pak režiséři obsazovali s velikou oblibou. Nejen, že mezi nimi panovala chemie, ale také dokázali na place společně improvizovat.

Šafránková se objevovala v seriálech a filmech až do roku 2014, pak se ale stáhla do ústraní a začalo se spekulovat o zdravotních problémech. Hvězda prodělala v tichosti rakovinu plic, kterou úspěšně porazila. Vše oznámila až poté, co měla vážnou nemoc za sebou.

"Je mi moc dobře a cítím se opravdu skvěle. Beru to ale všechno s obrovskou pokorou, proto nikomu raději neříkám, že mi je fajn. Pokorně děkuji tomu nahoře, ale nikdy nevíte. Vesmír je velmi nevyzpytatelný a hravý… Vždycky vás může překvapit! A pokud jsem to všechno zvládla, teď když s vámi mluvím, moc ráda bych poděkovala všem, kteří byli se mnou, mysleli na mne a drželi mi palce. Lehké to opravdu nebylo," řekla dle portálu Blesk po uzdravení.

Poslední roky byla filmová Popelka hlavně babička na plný úvazek, tuto roli si ale užívala ze všeho nejvíce, jelikož vždy toužila po veliké rodině. "Žádná nová role zatím na obzoru není, ale to vůbec nevadí. Naopak je to dobře. Býti babičkou je daleko smysluplnější činnost," pochvalovala si péči o čtyři vnoučátka.

Libuška Šafránková oslavila v pondělí 7. 6. 2021 oslavila 68. narozeniny a podle informací Blesku měla druhý den nastoupit na lékařský zákrok do nemocnice. Ve středu ráno ale nečekaně zemřela. Zpráva zasáhla nejen příbuzné herečky, ale také kolegy a fanoušky, kteří se shodují na tom, že odešla skutečná hvězda, skromná a talentovaná… Upřímnou soustrast rodině.

Libuška Šafránková patřila k nejoblíbenějším herečkám u nás

Zdroj: Youtube