Podívejte se, jak bydlela Lída Baarová: Vila s temnou minulostí oslní i dnes

Lída Baarová patří k legendám filmového plátna. Za svůj život ztvárnila nespočet rolí, byla však velmi vlivná žena i jinými směry. Hitler o ní tvrdil, že je úžasná, Vlasta Burian se kvůli ní chtěl rozvádět, byla to femme fatale. Její život připomínal filmové drama. Několik let žila s hercem Gustavem Fröhlichem, který se zřekl své židovské manželky kvůli kariéře. Později tisk hovořil o poměru Lídy s tehdejším ministrem propagandy Josephem Goebbelsem, do kterého měl zasáhnout samotný Hitler! Nakonec herečka z Německa dobrovolně odešla, zakázali jí tam natáčet a tak se vrátila domů do Čech. V Praze sice měla zázemí, ale nikdy jí to do domu po rodičích netáhlo, proč?