Baarová měla poměr s mocnými muži: Skončila ale na psychiatrii, sestra se zabila

Nezapomenutelná česká herečka s nešťastným osudem dodnes svým příběhem inspiruje filmaře k natáčení snímků z temné válečné doby. Jaký byl život Lídy Baarové a s jakými démony bojovala do konce svých dnů?

Lída Baarová se narodila jako Ludmila Babková, svůj pseudonym si později zvolila podle rodinného přítele, spisovatele Jindřicha Šimona Baara. Díky své kráse se dostala k filmu, kde v takzvané zlaté éře bodovala. Kromě toho, že byla známá u nás, se proslavila i v Německu, Itálii či Španělsku.

Když byla Lída na vrcholu, přišla válka a Evropa se změnila. Filmy se točily jen pro nacistickou propagandu a každý, kdo v nich chtěl hrát, musel s Němci dobře vycházet. To Baarové nedělalo problém. Chtěla hrát a dopad války na obyčejné lidi vůbec neřešila, po válce tvrdila, že ho neviděla.

Baarová měla navíc něco, co její ostatní herecké kolegyně neměly, a to přízeň velkého nacistického pohlavára. Zamiloval se do ní sám ministr propagandy a pravá ruka Adolfa Hitlera, Joseph Goebbels.

Goebbels se do herečky bláznivě zamiloval

„Goebbels se do Lídy šíleně zamiloval, ztratil hlavu. Dokonce jsem četl v odposleších Goebbelsových telefonátů, kdy Lídě říkal, že našel na mapě nějaký tichomořský ostrov, kde by mohli žít jako Adam s Evou,“ řekl autor knihy Prokletí Lídy Baarové Stanislav Motl pro Český rozhlas.

Sama Baarová prý nehynoucí láskou k nacistovi nehýřila, po válce dokonce tvrdila, že se ho bála a nevěděla, jak z jejich vztahu ven.

„Zájem pana ministra o mne se však projevoval víc a víc různými pozváními, květinami k premiérám. Na všechny moje premiéry chodil, kruh se kolem mne stále více a více svíral. Bránila jsem se…, ale neubránila,“ uveřejnila herečka po válce v rámci vyšetřovacího protokolu.

Naštěstí se o jejich románku dozvěděl sám Hitler, Goebbelsovi pohrozil a ten musel lásku svého života opustit. Baarovou následně poslali natáčet do Itálie. V roce 1943 se vrátila do Prahy a na konci války utekla do Bavorska.

Po válce čekalo Baarovou velké utrpení

I když Baarová tedy druhou světovou válku přežila, možná by byla radši, kdyby se to nestalo, protože život po ní pro ni byl utrpením. Dodnes patří mezi nejslavnější kolaborantky, i když jí vina nikdy nebyla prokázána. Byla vyslýchána americkou zpravodajskou službou CIC a nakonec skončila na psychiatrii v Mnichově. To ale nebylo všechno a na Baarovou ještě čekalo na rok a půl vězení. Byla propuštěna v prosinci roku 1946.

Po návratu domů se žádný happy end nekonal. Našla zbytek rodiny v troskách. Její matka zemřela na infarkt kvůli výslechu nacisty, její sestra spáchala sebevraždu a tatínek byl velmi nemocný. S herečkou se její pověst táhla až do konce života. Velkou roli už nedostala a nakonec zemřela sama v rakouském Salzburgu.