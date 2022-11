Nová show Like Haf: Do vily míří Jan Bendig i Laduška z Like Housu

Zdroj: TV Prima

Čtyři zamilované páry a jejich mazlíčci budou soutěžit o titul nejlepší influencerské rodiny. Pár, který překoná všechny výzvy a získá největší podporu diváků, vyhraje půl milionu korun. Na obrazovky TV Prima míří nová a jedinečná reality show s názvem LIKE HAF.

Čtyři páry, jejich psí mazlíčci, tři měsíce a jedna vila, to je nový pořad LIKE HAF, který bude bavit diváky už od konce října na TV Prima. LIKE HAF je volné pokračování oblíbené reality show LIKE HOUSE.

Prvním odhaleným párem jsou Alexandra a Michal. Alex a její přítel jsou velmi extravagantním párem a žijí na Slovensku. Nejsou vegetariáni, nejsou ani vegani, ale jsou raw vegani. To znamená, že konzumují pouze syrové a tepelně neupravené potraviny rostlinného původu. Alex působí jako pěkné číslo, nemá problémy s nahotou a taky nemá problémy dát najevo, když s někým má problém. Její přítel je kliďas. V teplákové soupravě s pokémony působí jak novodobý Jesus Christ. Důležitou součástí této rodiny je jejich šestiměsíční pejsek Sirius. "Sirius je výjimečný naprosto vším, ale tím, že ho máme krátce, tak samozřejmě jeho kvality objevujeme. Každým dnem nás překvapuje více a více," říká Alex. I mezi tímto zdánlivě klidným párem to občas hodně jiskří: "Patříme mezi klidnější páry, ale někdy to mezi námi i pořádně bouchne," dodává Michal. No a co od nich diváci mohou očekávat? Podle Alex to bude velkolepé: "Diváci od nás mohou očekávat sexy těla, svaly a samozřejmě neuvěřitelné outfity."

Druhý pár je divákům již tak trochu známý, hlavně dámská polovička. Do vily totiž míří Laduška, která byla v první řadě show Like House, dále její přítel Bohouš a pejsek Tedy. "Já hrozně ráda zkouším nové věci. Jelikož naprosto miluju zvířata, tak mi to přišlo super a je to pro mě zase další zkušenost," prozradila Laduška.

Budeme hlídat pejsky

Po Alexandře, Michalovi, Ladušce a Bohoušovi do influencerské vily zamíří také známý zpěvák Jan Bendig se svým přítelem Lukášem a jejich třemi pejsky – Koudym, Britney a Justinem.

"My tam budeme své pejsky opatrovat a hlídat, aby nedělali ostudu," prozradil Bendig s úsměvem. A jeho partner Lukáš dodává: "Oni tam samozřejmě ostudu dělat budou. Známe svoje psy. LIKE HAF je pro nás takovej experiment, jestli se snesou s jinejma. Doufám, že tam Koudy třeba neudělá někomu štěňátko," těší se na účast ve vile.

Alexandru, Michala, Ladušku, Bohouše, Honzu a Lukáše doplní influencerský pár Aneta a Jaroslav. Aneta Kurková s Jardou Rohlem jsou takový milý, obyčejný pár. On chtěl být fotbalovou hvězdou, ale zranění mu překazilo plány. "My jsme opravdu hodně klidní, jsme spolu rok a něco a za tu dobu jsme se ani jednou nepohádali," tvrdí Aneta. Reality show LIKE HAF startuje na Prima SHOW už 31. října.

Laduška se na svou účast v show velice těší