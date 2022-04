V Like House 3 se objeví Datel: Kritizuje agresi Sebastiana, sám s ní má problém

Zdroj: FTV Prima

Dnes večer ve vile vygraduje problém spjatý s hádkou Sebastiana a Liubov, která se odehrála před několika dny. Nejen, že se k situaci začali ostře kriticky vyjadřovat bývalí účastníci LIKE HOUSE, jako například Datel, ale nečekané kroky podnikla i samotná Liubov. Jaké konkrétně, uvidí televizní diváci v dnešním nočním dílu, video v odkazu však napoví…

Konflikt mezi Liubov a Sebastianem začal tím, že si chtěl Sebastian vyměnit pokoj s Vojtou. To se ale nelíbilo Liubov. „Jestli se ke mně budeš takhle chovat, přísahám bohu, že ti udělám ze života peklo! Nes*r se do mě! Respektuj mě!” křičel na ni Sebastian v angličtině.“ Liubov poté přiznala, že se zatím v životě nesetkala s tím, aby na ni někdo řval takhle zostra, a přitom jí ještě vyhrožoval. I když se Sebastian Liubov později omluvil, influenceři a všichni, kdo LIKE HOUSE sledují, už poznali jeho temnou stránku. Z favorizovaného mladíka se vyklubal agresor, despota a manipulátor. Ve zpovědnici později Sebastian přiznal, že ho rozčílilo to, jak si z něho dělá Liubov legraci. Tedy alespoň měl ten dojem…

Bývalý účastník LIKE HOUSE, Marek Valášek alias Datel, bezprostředně Sebastianovo chování odsoudil a uvedl, že takhle by se kluk k holce nikdy chovat neměl. To mu ale nestačilo. Nyní na tuto hádku navázal a věnoval jí celkem čtyřicet tři storíček. „Udělalo se mi z toho úplně zle! Napište mi, jestli to, co jsem viděl, bylo real,“ říká v nich mimo jiné. Lukášovi je zase zle z chování Datla. „Přijde mi, že se na tom chce přiživit,“ podezírá ho Lukáš a se Sebastiánem si notuje, že sám Datel má dost problémů s vlastní agresí. Přímo ve vile se Datel neobjeví, ale podaří se mu tam dostat alespoň pomyslně pomocí Instagramu.

„Chce bejt jen zajímavej pro lidi!“ uzavírá toto téma Lukáš. S kluky ve vile souhlasí i Hanka. Jinak to samozřejmě vidí Liubov. Ta je Datlovi vděčná za podporu a za to, že se jí zastal. Pak ale udělala něco, co všechny její spolubydlící popudilo. Natočila video z vily, jak se dívají na Datlovo vyjádření a komentují ho. „Já bych v životě neudělal to, že natočím někoho, koho tady řešíme!“ vymezila se vůči Liubov kriticky Hanka. „Vůbec jsem nepochopil, proč to Liubov udělala!“ ozval se Lukáš. „Hej Liubov, proč jsi tohle udělala?!“ vzkázal jí ze zpovědnice.