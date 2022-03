Lukáš z Like House bojoval s ranní erekcí: Problém vyřešil po svém

Zdroj: FTV Prima

Když se ráno Lukáš v Like House probudil, nemohl jen tak vstát z postele. Ne snad kvůli tomu, že by mu nebylo dobře, ale jeho probuzení bylo doprovázeno známým mužským problémem, který Lukáš rozhodně nechtěl nikomu ukazovat. Než komplikace odezněla, zkrátil si čekání zpíváním známé písničky.

Dnešní ráno ve vile patřilo jednoznačně Lukášovi. Probudil se s problémem, který mu znemožnil rychle vstát z postele, což neuniklo pozornosti Sebastiana. Schválně kroužil okolo Lukášovy postele a neskrývaně se celou situací bavil. „Co je na tom, každý chlap zná ranní vstávání,“ bránil se Lukáš. „Svoji ranní erekci jsem tady zatím neřešil,“ svěřil se později. Sebastian měl ale zapotřebí tuto situaci dál rozmazávat: „Já tyhle problémy nemám, ale Lukáš evidentně dneska ráno tento problém měl.”

Rozporuplné reakce

Těžko říct, jestli právě probuzení bylo tím, co Lukáše tak dobře na nový den naladilo. Pustil se do zpěvu. A nejen ledajakého… Troufl si rovnou na píseň z Ledového království. A znělo to opravdu velmi zajímavě, jak lze posoudit v přiloženém videu. Jeho bizarní interpretace této písně doslova trhá uši… Někteří to ale vidí jinak. „Lukáš měl dneska zpívací mood, což bylo pěkné,“ vyjádřil slova chvály David. „Vždycky jsem si přál, aby mi nějaký kluk zazpíval pod oknem. Tohle sice nebylo pod oknem, ale bylo to vedle mě…” dodal David. Jinak to zjevně vnímala dívčí část osazenstva vily. „Ježíši!“ nechaly se slyšet…

„Měl jsem chuť si zabroukat a myslím si, že to bylo výborné a zazpíval jsem to skvěle,“ takto pozitivně zhodnotil svůj výkon Lukáš… Nový díl Like House sledujte ve středu v podvečer na Prima SHOW.